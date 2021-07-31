https://ria.ru/20210731/covid-1743775583.html

Проценко перечислил признаки "длинного" COVID-19

Проценко перечислил признаки "длинного" COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021

Проценко перечислил признаки "длинного" COVID-19

При длительном COVID-19 пациенты в течение двух месяцев и более не могут вернуться к привычному образу жизни, рассказал в интервью РБК главврач больницы № 40 в... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T15:44

2021-07-31T15:44

2021-07-31T16:06

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коммунарка (москва)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

денис проценко

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. При длительном COVID-19 пациенты в течение двух месяцев и более не могут вернуться к привычному образу жизни, рассказал в интервью РБК главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.Он добавил, что врачи в Коммунарке собрали статистические данные относительно длительного течения болезни и скоро представят публикацию по этой теме.Основной задачей медиков главврач считает не допустить тяжелого течения ковида у пациентов. Он также заметил, что единственный способ прервать распространение коронавируса — это вакцинация. Проценко призвал россиян быть социально ответственными и уважать людей, которые находятся рядом.

https://ria.ru/20210731/smertnost-1743767961.html

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2021

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