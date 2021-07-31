Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210731/covid-1743775583.html
Проценко перечислил признаки "длинного" COVID-19
Проценко перечислил признаки "длинного" COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
Проценко перечислил признаки "длинного" COVID-19
При длительном COVID-19 пациенты в течение двух месяцев и более не могут вернуться к привычному образу жизни, рассказал в интервью РБК главврач больницы № 40 в... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:44
2021-07-31T16:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коммунарка (москва)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
денис проценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee96cf62db01b12d9113603088524d43.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. При длительном COVID-19 пациенты в течение двух месяцев и более не могут вернуться к привычному образу жизни, рассказал в интервью РБК главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.Он добавил, что врачи в Коммунарке собрали статистические данные относительно длительного течения болезни и скоро представят публикацию по этой теме.Основной задачей медиков главврач считает не допустить тяжелого течения ковида у пациентов. Он также заметил, что единственный способ прервать распространение коронавируса — это вакцинация. Проценко призвал россиян быть социально ответственными и уважать людей, которые находятся рядом.
https://ria.ru/20210731/smertnost-1743767961.html
коммунарка (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354807_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_cbfe23884feabc5545bee0bf70314b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
15:44 31.07.2021 (обновлено: 16:06 31.07.2021)
 
Проценко перечислил признаки "длинного" COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Проценко назвал признаки "длинного" COVID-19

© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкДенис Проценко
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. При длительном COVID-19 пациенты в течение двух месяцев и более не могут вернуться к привычному образу жизни, рассказал в интервью РБК главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, появление панических атак, в том числе и у молодых людей, у которых это не самая частая проблема. Это тот медико-социальный вопрос, который еще глобально возникнет в популяции. <…> Это все последствия тяжелого течения COVID", — сказал Проценко.

Он добавил, что врачи в Коммунарке собрали статистические данные относительно длительного течения болезни и скоро представят публикацию по этой теме.
Основной задачей медиков главврач считает не допустить тяжелого течения ковида у пациентов. Он также заметил, что единственный способ прервать распространение коронавируса — это вакцинация.
Проценко призвал россиян быть социально ответственными и уважать людей, которые находятся рядом.
Госпиталь для лечения больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
Вчера, 14:37Распространение коронавируса
Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоммунарка (Москва)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДенис Проценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Губернатор Оренбуржья проведет прямую линию с жителями региона
15:25Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами
15:25Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины
15:19В Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей
15:15В Новосибирске мужчина ударил ножом пожилого пассажира в автобусе
15:13Павлюченкова и Рублев выиграли олимпийский теннисный турнир в миксте
15:13В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям
15:05На акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 76 человек
15:00Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала серебро на ОИ
14:59Засурский был человеком блестящего интеллекта, заявил Мишустин
14:53Нарышкин прокомментировал обвинения России в кибератаках на США
14:51Синоптик пообещал москвичам "хлябистый" август
14:49Нарышкин заявил, что СВР знает часть правды об "отравлении" Навального
14:47Нарышкин рассказал, кто мог готовить тезисы Байдена о "проблемах Путина"
14:45Нарышкин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы в США
14:33Турция вручила Греции ноту протеста из-за убийства своего гражданина
14:29В Совфеде оценили слова Лашета о "Северном потоке — 2"
14:25Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ
14:25Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России
14:24СМИ: в Киеве подожгли служебный автомобиль посольства Грузии
Лента новостейМолния