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Проценко перечислил признаки "длинного" COVID-19
Проценко перечислил признаки "длинного" COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
Проценко перечислил признаки "длинного" COVID-19
При длительном COVID-19 пациенты в течение двух месяцев и более не могут вернуться к привычному образу жизни, рассказал в интервью РБК главврач больницы № 40 в... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:44
2021-07-31T15:44
2021-07-31T16:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коммунарка (москва)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
денис проценко
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. При длительном COVID-19 пациенты в течение двух месяцев и более не могут вернуться к привычному образу жизни, рассказал в интервью РБК главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.Он добавил, что врачи в Коммунарке собрали статистические данные относительно длительного течения болезни и скоро представят публикацию по этой теме.Основной задачей медиков главврач считает не допустить тяжелого течения ковида у пациентов. Он также заметил, что единственный способ прервать распространение коронавируса — это вакцинация. Проценко призвал россиян быть социально ответственными и уважать людей, которые находятся рядом.
https://ria.ru/20210731/smertnost-1743767961.html
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
15:44 31.07.2021 (обновлено: 16:06 31.07.2021)
Проценко перечислил признаки "длинного" COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Проценко назвал признаки "длинного" COVID-19