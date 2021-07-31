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Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных - РИА Новости, 31.07.2021
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 31 декабря действие упрощенного порядка регистрации безработных. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T09:59
2021-07-31T11:14
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 31 декабря действие упрощенного порядка регистрации безработных.Сейчас встать на учет в таком качестве можно дистанционно. Для этого необходимо подать заявление через сайт "Работа в России". В свою очередь, пособие по безработице можно оформить через портал госуслуг. Заявителю не нужно самостоятельно собирать пакет документов, так как все необходимые данные поступают в профильные учреждения автоматически.
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общество, михаил мишустин, россия
09:59 31.07.2021 (обновлено: 11:14 31.07.2021)
 
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных

Премьер-министр Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 31 декабря действие упрощенного порядка регистрации безработных.
Сейчас встать на учет в таком качестве можно дистанционно. Для этого необходимо подать заявление через сайт "Работа в России".
В свою очередь, пособие по безработице можно оформить через портал госуслуг.
Заявителю не нужно самостоятельно собирать пакет документов, так как все необходимые данные поступают в профильные учреждения автоматически.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 19:22
Минтруд сообщил о снижении числа безработных
 
ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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