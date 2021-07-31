https://ria.ru/20210731/bezrabotnye-1743736938.html
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных - РИА Новости, 31.07.2021
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 31 декабря действие упрощенного порядка регистрации безработных. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T09:59
2021-07-31T09:59
2021-07-31T11:14
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 31 декабря действие упрощенного порядка регистрации безработных.Сейчас встать на учет в таком качестве можно дистанционно. Для этого необходимо подать заявление через сайт "Работа в России". В свою очередь, пособие по безработице можно оформить через портал госуслуг. Заявителю не нужно самостоятельно собирать пакет документов, так как все необходимые данные поступают в профильные учреждения автоматически.
https://ria.ru/20210728/bezrabotitsa-1743337172.html
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общество, михаил мишустин, россия
09:59 31.07.2021 (обновлено: 11:14 31.07.2021)
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных
Премьер-министр Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря