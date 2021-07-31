https://ria.ru/20210731/bezrabotnye-1743736938.html

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных - РИА Новости, 31.07.2021

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 31 декабря действие упрощенного порядка регистрации безработных. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T09:59

2021-07-31T09:59

2021-07-31T11:14

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 31 декабря действие упрощенного порядка регистрации безработных.Сейчас встать на учет в таком качестве можно дистанционно. Для этого необходимо подать заявление через сайт "Работа в России". В свою очередь, пособие по безработице можно оформить через портал госуслуг. Заявителю не нужно самостоятельно собирать пакет документов, так как все необходимые данные поступают в профильные учреждения автоматически.

https://ria.ru/20210728/bezrabotitsa-1743337172.html

россия

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2021

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общество, михаил мишустин, россия