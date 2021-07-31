https://ria.ru/20210731/belgiya-1743761425.html

Премьер Бельгии заявил, что в стране не введут "коронавирусные пропуска"

Премьер Бельгии заявил, что в стране не введут "коронавирусные пропуска" - РИА Новости, 31.07.2021

Премьер Бельгии заявил, что в стране не введут "коронавирусные пропуска"

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заверил сограждан, что в королевстве санитарные "коронавирусные пропуска" для походов в рестораны, по примеру Франции, РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T13:29

2021-07-31T13:29

2021-07-31T13:29

распространение коронавируса

в мире

бельгия

франция

эммануэль макрон

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заверил сограждан, что в королевстве санитарные "коронавирусные пропуска" для походов в рестораны, по примеру Франции, вводиться не будут, он считает, что "ставить жизнь в зависимость от пропусков нельзя".Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, например, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах."Для посещения массовых мероприятий такие пропуска имеют смысл, но должны быть временными, только до сентября. Но ставить всю жизнь в зависимость от санитарных пропусков – это не решение… К тому же наш уровень вакцинации населения выше, чем во Франции, нам не нужны такие меры", - сказал Де Кроо в интервью бельгийскому изданию DH.В Бельгии полностью вакцинированы более 70% жителей старше 18 лет, хотя бы одну дозу вакцины получили порядка 84%. С августа в королевстве начнется очередной этап ослабления мер, принятых ранее для борьбы с распространением COVID. В частности, отменят ограничения на число посетителей магазинов. Для посещения массовых мероприятий с участием до 1,5 тысячи человек на открытом пространстве необходимо получить санитарный пропуск.При этом ношение защитных масок в закрытых помещениях продолжит оставаться обязательным. Также все еще сохраняются ограничения на въезд в королевство из третьих неевропейских стран.

https://ria.ru/20210730/propuska-1743584653.html

https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742843592.html

бельгия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бельгия, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19