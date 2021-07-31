https://ria.ru/20210731/belgiya-1743761425.html
Премьер Бельгии заявил, что в стране не введут "коронавирусные пропуска"
Премьер Бельгии заявил, что в стране не введут "коронавирусные пропуска" - РИА Новости, 31.07.2021
Премьер Бельгии заявил, что в стране не введут "коронавирусные пропуска"
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заверил сограждан, что в королевстве санитарные "коронавирусные пропуска" для походов в рестораны, по примеру Франции, РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T13:29
2021-07-31T13:29
2021-07-31T13:29
распространение коронавируса
в мире
бельгия
франция
эммануэль макрон
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заверил сограждан, что в королевстве санитарные "коронавирусные пропуска" для походов в рестораны, по примеру Франции, вводиться не будут, он считает, что "ставить жизнь в зависимость от пропусков нельзя".Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, например, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах."Для посещения массовых мероприятий такие пропуска имеют смысл, но должны быть временными, только до сентября. Но ставить всю жизнь в зависимость от санитарных пропусков – это не решение… К тому же наш уровень вакцинации населения выше, чем во Франции, нам не нужны такие меры", - сказал Де Кроо в интервью бельгийскому изданию DH.В Бельгии полностью вакцинированы более 70% жителей старше 18 лет, хотя бы одну дозу вакцины получили порядка 84%. С августа в королевстве начнется очередной этап ослабления мер, принятых ранее для борьбы с распространением COVID. В частности, отменят ограничения на число посетителей магазинов. Для посещения массовых мероприятий с участием до 1,5 тысячи человек на открытом пространстве необходимо получить санитарный пропуск.При этом ношение защитных масок в закрытых помещениях продолжит оставаться обязательным. Также все еще сохраняются ограничения на въезд в королевство из третьих неевропейских стран.
https://ria.ru/20210730/propuska-1743584653.html
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742843592.html
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в мире, бельгия, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19
Премьер Бельгии заявил, что в стране не введут "коронавирусные пропуска"
Премьер Бельгии Александр де Кроо: нельзя ставить жизнь в зависимость от "коронавирусных пропусков"