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Пропавшую в Грузии австралийку нашли мертвой

Пропавшую в Грузии австралийку нашли мертвой - РИА Новости, 31.07.2021

Пропавшую в Грузии австралийку нашли мертвой

Грузинские спасатели спустя сутки обнаружили мертвой пропавшую накануне гражданку Австралии Шанай Брук, сообщает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T19:02

2021-07-31T19:02

2021-07-31T23:56

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ТБИЛИСИ, 31 июл — РИА Новости. Грузинские спасатели спустя сутки обнаружили мертвой пропавшую накануне гражданку Австралии Шанай Брук, сообщает телекомпания "Рустави 2"."По существующей информации, пропавшая гражданка Австралии найдена мертвой. Дополнительные детали пока не известны", — говорится в сообщении.МВД Грузии ранее заявило, что начало расследование по делу о пропавшей без вести иностранки, проживающей в Грузии. Информацию о пропаже женщины в соцсети распространила ее подруга, которая сообщила, что когда Брук в пятницу вечером разговаривала с ней по телефону, она была в парке Мтацминда в Тбилиси. По словам подруги, во время телефонного разговора на Брукс было совершено нападение, она просила о помощи.

https://ria.ru/20210727/glava-1743048116.html

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2021

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в мире, грузия, тбилиси, австралия, мвд грузии, рустави 2