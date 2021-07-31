https://ria.ru/20210731/afganistan-1743738398.html
При атаке талибов на участников праздника в Афганистане убиты два человека
При атаке талибов на участников праздника в Афганистане убиты два человека - РИА Новости, 31.07.2021
При атаке талибов на участников праздника в Афганистане убиты два человека
Два мирных жителя погибли, 30 пострадали в результате нападения талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) во время празднования дня... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T10:14
2021-07-31T10:14
2021-07-31T10:14
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, 30 пострадали в результате нападения талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) во время празднования дня государственного флага в восточной провинции Хост, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на офис губернатора провинции.По данным телеканала, атаке "Талибана"* подверглось мероприятие, посвященное дню государственного флага в уезде Якуби.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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в мире, сша, талибан, афганистан, россия
При атаке талибов на участников праздника в Афганистане убиты два человека
При атаке талибов на празднующих день флага в Афганистане погибли два человека, 30 пострадали