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При атаке талибов на участников праздника в Афганистане убиты два человека
При атаке талибов на участников праздника в Афганистане убиты два человека - РИА Новости, 31.07.2021
При атаке талибов на участников праздника в Афганистане убиты два человека
Два мирных жителя погибли, 30 пострадали в результате нападения талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) во время празднования дня... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T10:14
2021-07-31T10:14
в мире
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талибан
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россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, 30 пострадали в результате нападения талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) во время празднования дня государственного флага в восточной провинции Хост, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на офис губернатора провинции.По данным телеканала, атаке "Талибана"* подверглось мероприятие, посвященное дню государственного флага в уезде Якуби.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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в мире, сша, талибан, афганистан, россия
10:14 31.07.2021
 
При атаке талибов на участников праздника в Афганистане убиты два человека

При атаке талибов на празднующих день флага в Афганистане погибли два человека, 30 пострадали

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, 30 пострадали в результате нападения талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) во время празднования дня государственного флага в восточной провинции Хост, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на офис губернатора провинции.
По данным телеканала, атаке "Талибана"* подверглось мероприятие, посвященное дню государственного флага в уезде Якуби.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Афганские службы безопасности и афганские ополченцы, сражающиеся против талибов, стоят на страже в районе Энджил провинции Герат - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
08:31
Афганские военные отбили у талибов район в провинции Герат
 
В миреСШАТалибанАфганистанРоссия
 
 
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