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В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 30.07.2021
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Перу, сообщает национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:35
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в мире
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Перу, сообщает национальный сейсмологический центр.Толчки зафиксированы в 12.10 (20.10 мск) на глубине 36 километров близ города Сульяна.О каких-либо разрушениях или ущербе не сообщается.
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в мире, перу
20:35 30.07.2021
 
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1

© Pixabay / Free-PhotosВид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Pixabay / Free-Photos
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Перу, сообщает национальный сейсмологический центр.
Толчки зафиксированы в 12.10 (20.10 мск) на глубине 36 километров близ города Сульяна.
Вид на ледник Кник, Аляска - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 15:08
На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
О каких-либо разрушениях или ущербе не сообщается.
 
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