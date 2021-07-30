https://ria.ru/20210730/zemletryasenie-1743701780.html
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 30.07.2021
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Перу, сообщает национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:35
2021-07-30T20:35
2021-07-30T20:35
в мире
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Перу, сообщает национальный сейсмологический центр.Толчки зафиксированы в 12.10 (20.10 мск) на глубине 36 километров близ города Сульяна.О каких-либо разрушениях или ущербе не сообщается.
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в мире, перу
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1