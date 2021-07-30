https://ria.ru/20210730/yaponiya-1743598859.html
Еще в четырех префектурах Японии введут режим ЧС из-за коронавируса
Еще в четырех префектурах Японии введут режим ЧС из-за коронавируса - РИА Новости, 30.07.2021
Еще в четырех префектурах Японии введут режим ЧС из-за коронавируса
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на заседании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией официально объявил о ведении режима чрезвычайной ситуации в Осаке и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:27
2021-07-30T12:27
2021-07-30T12:27
распространение коронавируса
в мире
токио
сайтама (город)
фукуока (город)
япония
хоккайдо
тиба (префектура)
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на заседании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией официально объявил о ведении режима чрезвычайной ситуации в Осаке и трех соседних с Токио префектурах, а также о продлении до 31 августа уже действующего режима ЧС в Токио и на Окинаве."Резко растет доля "дельта"-штамма коронавируса, если рост заражений не будет остановлен и продолжится и дальше, усилится давление на систему здравоохранения. В связи с этим принято решение в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака ввести режим чрезвычайной ситуации, а на Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке ввести режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом сроком до 31 августа. В Токио и на Окинаве продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 августа", - сказал премьер-министр. Выступление транслировал телеканал NHK.В Токио с 12 июля действует четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации, его планировалось завершить 22 августа - за день до начала Паралимпийских игр.
https://rsport.ria.ru/20210729/koronavirus-1743401482.html
токио
сайтама (город)
фукуока (город)
япония
хоккайдо
тиба (префектура)
канагава
окинава
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в мире, токио, сайтама (город), фукуока (город), япония, хоккайдо, тиба (префектура), канагава, окинава, есихидэ суга
Еще в четырех префектурах Японии введут режим ЧС из-за коронавируса
Премьер-министр Японии Суга: еще в четырех префектурах будет введен режим ЧС из-за COVID-19