https://ria.ru/20210730/yaponiya-1743598859.html

Еще в четырех префектурах Японии введут режим ЧС из-за коронавируса

Еще в четырех префектурах Японии введут режим ЧС из-за коронавируса - РИА Новости, 30.07.2021

Еще в четырех префектурах Японии введут режим ЧС из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на заседании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией официально объявил о ведении режима чрезвычайной ситуации в Осаке и... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:27

2021-07-30T12:27

2021-07-30T12:27

распространение коронавируса

в мире

токио

сайтама (город)

фукуока (город)

япония

хоккайдо

тиба (префектура)

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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на заседании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией официально объявил о ведении режима чрезвычайной ситуации в Осаке и трех соседних с Токио префектурах, а также о продлении до 31 августа уже действующего режима ЧС в Токио и на Окинаве."Резко растет доля "дельта"-штамма коронавируса, если рост заражений не будет остановлен и продолжится и дальше, усилится давление на систему здравоохранения. В связи с этим принято решение в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака ввести режим чрезвычайной ситуации, а на Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке ввести режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом сроком до 31 августа. В Токио и на Окинаве продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 августа", - сказал премьер-министр. Выступление транслировал телеканал NHK.В Токио с 12 июля действует четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации, его планировалось завершить 22 августа - за день до начала Паралимпийских игр.

https://rsport.ria.ru/20210729/koronavirus-1743401482.html

токио

сайтама (город)

фукуока (город)

япония

хоккайдо

тиба (префектура)

канагава

окинава

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в мире, токио, сайтама (город), фукуока (город), япония, хоккайдо, тиба (префектура), канагава, окинава, есихидэ суга