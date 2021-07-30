13:04 30.07.2021 (обновлено: 17:32 30.07.2021)
Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных в Белоруссии
Пресс-секретарь президента Песков: обращений о размещении российских военных в Белоруссии не было
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Никаких запросов от Минска насчет размещения российских военных в Белоруссии не поступало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия", — напомнил он.
Ранее в пятницу глава республики Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения безопасности Союзного государства готов принять военных из России, но пока такой необходимости нет.
Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.
Белоруссия — стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение взаимодействия с Минском.