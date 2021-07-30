https://ria.ru/20210730/voennye-1743607554.html

Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных в Белоруссии

Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных в Белоруссии - РИА Новости, 30.07.2021

Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных в Белоруссии

Никаких запросов от Минска насчет размещения российских военных в Белоруссии не поступало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:04

2021-07-30T13:04

2021-07-30T17:32

в мире

белоруссия

минск

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_035d2731c9f9b5c39a7560ffe67695cb.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Никаких запросов от Минска насчет размещения российских военных в Белоруссии не поступало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в пятницу глава республики Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения безопасности Союзного государства готов принять военных из России, но пока такой необходимости нет.Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.Белоруссия — стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение взаимодействия с Минском.

https://ria.ru/20210727/mezentsev-1743135761.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, дмитрий песков, александр лукашенко, россия