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Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных в Белоруссии
Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных в Белоруссии - РИА Новости, 30.07.2021
Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных в Белоруссии
Никаких запросов от Минска насчет размещения российских военных в Белоруссии не поступало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:04
2021-07-30T17:32
в мире
белоруссия
минск
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Никаких запросов от Минска насчет размещения российских военных в Белоруссии не поступало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в пятницу глава республики Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения безопасности Союзного государства готов принять военных из России, но пока такой необходимости нет.Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.Белоруссия — стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение взаимодействия с Минском.
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в мире, белоруссия, минск, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
13:04 30.07.2021 (обновлено: 17:32 30.07.2021)
 
Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских военных в Белоруссии

Пресс-секретарь президента Песков: обращений о размещении российских военных в Белоруссии не было

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Никаких запросов от Минска насчет размещения российских военных в Белоруссии не поступало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия", — напомнил он.
Ранее в пятницу глава республики Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения безопасности Союзного государства готов принять военных из России, но пока такой необходимости нет.
Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.
Белоруссия — стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение взаимодействия с Минском.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:57Союзное государство
Мезенцев рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии
 
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