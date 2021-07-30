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Хуснуллин рассказал, когда получат пробы качества воды под Азовским морем
Хуснуллин рассказал, когда получат пробы качества воды под Азовским морем - РИА Новости, 30.07.2021
Хуснуллин рассказал, когда получат пробы качества воды под Азовским морем
Результаты изучения качества воды под Азовским морем из первой пробы получат к середине августа, объем запасов воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:59
2021-07-30T21:11
общество
республика крым
марат хуснуллин
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Результаты изучения качества воды под Азовским морем из первой пробы получат к середине августа, объем запасов воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма выяснится в октябре, сказал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.Ранее Хуснуллин сообщил, что первая партия воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве. По его словам, поиск питьевой воды под Азовским морем будет продолжен, итоги разведки будут известны к концу сентября."По качеству воды под Азовским морем информацию получим через две недели, по объему запасов получим к 1 октября, будем иметь данные", - сказал вице-премьер в интервью на канале "Россия 24".Он отметил, что для этого продолжится бурение скважин в море, первая скважина уже пробурена.
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республика крым
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общество, республика крым, марат хуснуллин, азовское море
20:59 30.07.2021 (обновлено: 21:11 30.07.2021)
 
Хуснуллин рассказал, когда получат пробы качества воды под Азовским морем

Вице-премьер Хуснуллин: пробы качества воды под Азовским морем получат к середине августа

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Результаты изучения качества воды под Азовским морем из первой пробы получат к середине августа, объем запасов воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма выяснится в октябре, сказал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
Ранее Хуснуллин сообщил, что первая партия воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве. По его словам, поиск питьевой воды под Азовским морем будет продолжен, итоги разведки будут известны к концу сентября.
Строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 14:17В России
Под Азовским морем добыли первую питьевую воду для Крыма
"По качеству воды под Азовским морем информацию получим через две недели, по объему запасов получим к 1 октября, будем иметь данные", - сказал вице-премьер в интервью на канале "Россия 24".
Он отметил, что для этого продолжится бурение скважин в море, первая скважина уже пробурена.
 
ОбществоРеспублика КрымМарат ХуснуллинАзовское море
 
 
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