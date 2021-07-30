https://ria.ru/20210730/voda-1743704820.html
Хуснуллин рассказал, когда получат пробы качества воды под Азовским морем
Хуснуллин рассказал, когда получат пробы качества воды под Азовским морем - РИА Новости, 30.07.2021
Хуснуллин рассказал, когда получат пробы качества воды под Азовским морем
Результаты изучения качества воды под Азовским морем из первой пробы получат к середине августа, объем запасов воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:59
2021-07-30T20:59
2021-07-30T21:11
общество
республика крым
марат хуснуллин
азовское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735578859_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_2a0f4684359e26088b459fe667404047.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Результаты изучения качества воды под Азовским морем из первой пробы получат к середине августа, объем запасов воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма выяснится в октябре, сказал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.Ранее Хуснуллин сообщил, что первая партия воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве. По его словам, поиск питьевой воды под Азовским морем будет продолжен, итоги разведки будут известны к концу сентября."По качеству воды под Азовским морем информацию получим через две недели, по объему запасов получим к 1 октября, будем иметь данные", - сказал вице-премьер в интервью на канале "Россия 24".Он отметил, что для этого продолжится бурение скважин в море, первая скважина уже пробурена.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/krym-1743625317.html
республика крым
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735578859_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe4846e7bea8161212604c9fb57a66ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, марат хуснуллин, азовское море
20:59 30.07.2021 (обновлено: 21:11 30.07.2021)
Хуснуллин рассказал, когда получат пробы качества воды под Азовским морем
Вице-премьер Хуснуллин: пробы качества воды под Азовским морем получат к середине августа