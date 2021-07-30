https://ria.ru/20210730/voda-1743704820.html

Хуснуллин рассказал, когда получат пробы качества воды под Азовским морем

Хуснуллин рассказал, когда получат пробы качества воды под Азовским морем - РИА Новости, 30.07.2021

Хуснуллин рассказал, когда получат пробы качества воды под Азовским морем

Результаты изучения качества воды под Азовским морем из первой пробы получат к середине августа, объем запасов воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T20:59

2021-07-30T20:59

2021-07-30T21:11

общество

республика крым

марат хуснуллин

азовское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735578859_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_2a0f4684359e26088b459fe667404047.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Результаты изучения качества воды под Азовским морем из первой пробы получат к середине августа, объем запасов воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма выяснится в октябре, сказал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.Ранее Хуснуллин сообщил, что первая партия воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве. По его словам, поиск питьевой воды под Азовским морем будет продолжен, итоги разведки будут известны к концу сентября."По качеству воды под Азовским морем информацию получим через две недели, по объему запасов получим к 1 октября, будем иметь данные", - сказал вице-премьер в интервью на канале "Россия 24".Он отметил, что для этого продолжится бурение скважин в море, первая скважина уже пробурена.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/krym-1743625317.html

республика крым

азовское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, марат хуснуллин, азовское море