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Суд приговорил москвичку к трем годам за вербовку знакомых в Сирию
Суд приговорил москвичку к трем годам за вербовку знакомых в Сирию - РИА Новости, 30.07.2021
Суд приговорил москвичку к трем годам за вербовку знакомых в Сирию
Второй западный военный суд приговорил москвичку Анису Арабиеву к трем годам колонии, признав ее виновной в вербовке знакомых для переезда в Сирию, сообщили РИА РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T18:26
2021-07-30T18:26
происшествия
сирия
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Второй западный военный суд приговорил москвичку Анису Арабиеву к трем годам колонии, признав ее виновной в вербовке знакомых для переезда в Сирию, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Арабиеву виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима", - сказали в суде.По версии следствия, женщина рассказывала знакомым о деятельности организаций, признанных в России террористическими, присылала им видеозаписи из чатов о жизни в Сирии и знала контакты людей, занимавшихся переброской.По версии защиты, подсудимая увлеклась исламом, но не склоняла никого присоединяться к террористам.
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происшествия, сирия, россия
18:26 30.07.2021
 
Суд приговорил москвичку к трем годам за вербовку знакомых в Сирию

Второй западный военный суд приговорил москвичку к трем годам за вербовку знакомых в Сирию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Второй западный военный суд приговорил москвичку Анису Арабиеву к трем годам колонии, признав ее виновной в вербовке знакомых для переезда в Сирию, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Арабиеву виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима", - сказали в суде.
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По версии следствия, женщина рассказывала знакомым о деятельности организаций, признанных в России террористическими, присылала им видеозаписи из чатов о жизни в Сирии и знала контакты людей, занимавшихся переброской.
По версии защиты, подсудимая увлеклась исламом, но не склоняла никого присоединяться к террористам.
 
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