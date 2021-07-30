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Суд приговорил москвичку к трем годам за вербовку знакомых в Сирию

Суд приговорил москвичку к трем годам за вербовку знакомых в Сирию - РИА Новости, 30.07.2021

Суд приговорил москвичку к трем годам за вербовку знакомых в Сирию

Второй западный военный суд приговорил москвичку Анису Арабиеву к трем годам колонии, признав ее виновной в вербовке знакомых для переезда в Сирию, сообщили РИА РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T18:26

2021-07-30T18:26

2021-07-30T18:26

происшествия

сирия

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Второй западный военный суд приговорил москвичку Анису Арабиеву к трем годам колонии, признав ее виновной в вербовке знакомых для переезда в Сирию, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Арабиеву виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима", - сказали в суде.По версии следствия, женщина рассказывала знакомым о деятельности организаций, признанных в России террористическими, присылала им видеозаписи из чатов о жизни в Сирии и знала контакты людей, занимавшихся переброской.По версии защиты, подсудимая увлеклась исламом, но не склоняла никого присоединяться к террористам.

https://ria.ru/20210729/terrorist-1743438753.html

сирия

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2021

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происшествия, сирия, россия