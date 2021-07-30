https://ria.ru/20210730/velopokhody-1743599396.html

В Липецкой области пройдут велопоходы выходного дня

В Липецкой области пройдут велопоходы выходного дня - РИА Новости, 30.07.2021

В Липецкой области пройдут велопоходы выходного дня

Велопоходы выходного дня будут организованы 31 июля и 1 августа в Липецкой области для всех желающих полюбоваться красотами родного края, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:30

2021-07-30T12:30

2021-07-30T12:30

липецкая область

общество

липецк

липецкая область

подгорное

фонд президентских грантов

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Велопоходы выходного дня будут организованы 31 июля и 1 августа в Липецкой области для всех желающих полюбоваться красотами родного края, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, маршруты рассчитаны на велосипедистов с разным уровнем подготовки. Участие в походах бесплатное, однако требуется регистрация.Организатором выступает областная ассоциация мультиспорта в рамках проекта "Мы выбираем активный образ жизни!", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.Велопоход 31 июля пройдет по маршруту Липецк – Подгорное – Студеные Хутора – Крутые Хутора – Боринское – Грязное – Пады – Крутогорье – Троицкое – Хрущевка – Липецк. Длина маршрута составляет 75-80 километров по рельефной местности.В воскресенье маршрут будет покороче: Липецк – Сселки – Капитанщино – Филатовские озера и обратно. Длина маршрута - 50-60 километров. На озерах предусмотрен отдых с купанием.

https://ria.ru/20210722/ekoderevnya-1742391861.html

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липецкая область

подгорное

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общество, липецк, липецкая область, подгорное, фонд президентских грантов, игорь артамонов