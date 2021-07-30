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В Липецкой области пройдут велопоходы выходного дня
В Липецкой области пройдут велопоходы выходного дня - РИА Новости, 30.07.2021
В Липецкой области пройдут велопоходы выходного дня
Велопоходы выходного дня будут организованы 31 июля и 1 августа в Липецкой области для всех желающих полюбоваться красотами родного края, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:30
2021-07-30T12:30
2021-07-30T12:30
липецкая область
общество
липецк
липецкая область
подгорное
фонд президентских грантов
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Велопоходы выходного дня будут организованы 31 июля и 1 августа в Липецкой области для всех желающих полюбоваться красотами родного края, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, маршруты рассчитаны на велосипедистов с разным уровнем подготовки. Участие в походах бесплатное, однако требуется регистрация.Организатором выступает областная ассоциация мультиспорта в рамках проекта "Мы выбираем активный образ жизни!", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.Велопоход 31 июля пройдет по маршруту Липецк – Подгорное – Студеные Хутора – Крутые Хутора – Боринское – Грязное – Пады – Крутогорье – Троицкое – Хрущевка – Липецк. Длина маршрута составляет 75-80 километров по рельефной местности.В воскресенье маршрут будет покороче: Липецк – Сселки – Капитанщино – Филатовские озера и обратно. Длина маршрута - 50-60 километров. На озерах предусмотрен отдых с купанием.
https://ria.ru/20210722/ekoderevnya-1742391861.html
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общество, липецк, липецкая область, подгорное, фонд президентских грантов, игорь артамонов