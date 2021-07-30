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Липецкая область
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В Липецкой области пройдут велопоходы выходного дня
В Липецкой области пройдут велопоходы выходного дня - РИА Новости, 30.07.2021
В Липецкой области пройдут велопоходы выходного дня
Велопоходы выходного дня будут организованы 31 июля и 1 августа в Липецкой области для всех желающих полюбоваться красотами родного края, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:30
2021-07-30T12:30
липецкая область
общество
липецк
липецкая область
подгорное
фонд президентских грантов
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Велопоходы выходного дня будут организованы 31 июля и 1 августа в Липецкой области для всех желающих полюбоваться красотами родного края, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, маршруты рассчитаны на велосипедистов с разным уровнем подготовки. Участие в походах бесплатное, однако требуется регистрация.Организатором выступает областная ассоциация мультиспорта в рамках проекта "Мы выбираем активный образ жизни!", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.Велопоход 31 июля пройдет по маршруту Липецк – Подгорное – Студеные Хутора – Крутые Хутора – Боринское – Грязное – Пады – Крутогорье – Троицкое – Хрущевка – Липецк. Длина маршрута составляет 75-80 километров по рельефной местности.В воскресенье маршрут будет покороче: Липецк – Сселки – Капитанщино – Филатовские озера и обратно. Длина маршрута - 50-60 километров. На озерах предусмотрен отдых с купанием.
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общество, липецк, липецкая область, подгорное, фонд президентских грантов, игорь артамонов
12:30 30.07.2021
 

В Липецкой области пройдут велопоходы выходного дня

© Pixabay / Free-PhotosВелосипедист в лесу
Велосипедист в лесу - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Pixabay / Free-Photos
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ЛИПЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Велопоходы выходного дня будут организованы 31 июля и 1 августа в Липецкой области для всех желающих полюбоваться красотами родного края, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, маршруты рассчитаны на велосипедистов с разным уровнем подготовки. Участие в походах бесплатное, однако требуется регистрация.
Организатором выступает областная ассоциация мультиспорта в рамках проекта "Мы выбираем активный образ жизни!", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Велопоход 31 июля пройдет по маршруту ЛипецкПодгорное – Студеные Хутора – Крутые Хутора – Боринское – Грязное – Пады – Крутогорье – Троицкое – Хрущевка – Липецк. Длина маршрута составляет 75-80 километров по рельефной местности.
В воскресенье маршрут будет покороче: Липецк – Сселки – Капитанщино – Филатовские озера и обратно. Длина маршрута - 50-60 километров. На озерах предусмотрен отдых с купанием.
"Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию", – подчеркнул Артамонов.
Русская печь - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 15:41Липецкая область
В Задонском районе Липецкой области построят экодеревню
 
Липецкая областьОбществоЛипецкЛипецкая областьПодгорноеФонд президентских грантовИгорь Артамонов
 
 
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