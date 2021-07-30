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В Британии появилось Космическое командование
В Британии появилось Космическое командование - РИА Новости, 30.07.2021
В Британии появилось Космическое командование
В Великобритании появилось Космическое командование в составе Королевских ВВС, нацеленное на защиту интересов Соединенного Королевства в космосе, говорится в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:40
2021-07-30T13:40
в мире
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ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. В Великобритании появилось Космическое командование в составе Королевских ВВС, нацеленное на защиту интересов Соединенного Королевства в космосе, говорится в сообщении британского правительства.Штаб-квартира Космического командования открылась в Хай-Уиком к западу от Лондона. Отмечается, что создание Космического командования является "важным шагом для обеспечения защиты интересов Великобритании в космосе" и реализуется в рамках заявленных ранее дополнительных инвестиций в размере 1,4 миллиарда фунтов стерлингов в космос в течение следующих 10 лет. "Способность работать в космосе еще больше укрепляется за счет увеличения финансирования обороны на 24 миллиарда фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, как было объявлено премьер-министром в прошлом году", - сообщили в правительстве."По мере того как наши противники развивают свои космические возможности, нам жизненно важно инвестировать в космос, чтобы обеспечить себе преимущество в борьбе в этой быстро развивающейся области. Создание Космического командования - это важный шаг в нашем стремлении эффективно работать в космосе", - отметил министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин.Отмечается, что под руководством вице-маршала авиации Пола Годфри командование будет осуществлять надзор за всем развитием космического потенциала в министерстве обороны по трем основным направлениям: космические операции, подготовка и наращивание космических кадров и потенциал для разработки и доставки программ космического оборудования. Предполагается, что Космическое командование Великобритании будет сотрудничать со Стратегическим командованием Великобритании и Лабораторией оборонной науки и техники.Космическое командование Великобритании будет выполнять обязательства страны в рамках Объединенной инициативы по космическим операциям, в которую входят семь стран: Австралия, Канада, Франция, Германия, Новая Зеландия, Великобритания и США.
https://ria.ru/20210730/kosmos-1743610539.html
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в мире, сша, лондон, франция, космос - риа наука
13:40 30.07.2021
 
В Британии появилось Космическое командование

В Британии появилось Космическое командование для защиты интересов страны в космосе

© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Depositphotos / rabbit75_dep
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. В Великобритании появилось Космическое командование в составе Королевских ВВС, нацеленное на защиту интересов Соединенного Королевства в космосе, говорится в сообщении британского правительства.
Штаб-квартира Космического командования открылась в Хай-Уиком к западу от Лондона. Отмечается, что создание Космического командования является "важным шагом для обеспечения защиты интересов Великобритании в космосе" и реализуется в рамках заявленных ранее дополнительных инвестиций в размере 1,4 миллиарда фунтов стерлингов в космос в течение следующих 10 лет. "Способность работать в космосе еще больше укрепляется за счет увеличения финансирования обороны на 24 миллиарда фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, как было объявлено премьер-министром в прошлом году", - сообщили в правительстве.
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"По мере того как наши противники развивают свои космические возможности, нам жизненно важно инвестировать в космос, чтобы обеспечить себе преимущество в борьбе в этой быстро развивающейся области. Создание Космического командования - это важный шаг в нашем стремлении эффективно работать в космосе", - отметил министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин.
Отмечается, что под руководством вице-маршала авиации Пола Годфри командование будет осуществлять надзор за всем развитием космического потенциала в министерстве обороны по трем основным направлениям: космические операции, подготовка и наращивание космических кадров и потенциал для разработки и доставки программ космического оборудования. Предполагается, что Космическое командование Великобритании будет сотрудничать со Стратегическим командованием Великобритании и Лабораторией оборонной науки и техники.
Космическое командование Великобритании будет выполнять обязательства страны в рамках Объединенной инициативы по космическим операциям, в которую входят семь стран: Австралия, Канада, Франция, Германия, Новая Зеландия, Великобритания и США.
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