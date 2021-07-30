https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743710419.html
США пока не планируют вводить обязательную вакцинацию, заявили в Белом доме
США пока не планируют вводить обязательную вакцинацию, заявили в Белом доме - РИА Новости, 30.07.2021
США пока не планируют вводить обязательную вакцинацию, заявили в Белом доме
Администрация Соединенных Штатов на данном этапе не рассматривает вариант проведения обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса, заявила в пятницу РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T22:08
2021-07-30T22:08
2021-07-30T22:09
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов на данном этапе не рассматривает вариант проведения обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса, заявила в пятницу журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Вариант с обязательной общенациональной вакцинацией в данный момент не рассматривается", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.Американский медицинский регулятор CDC на текущей неделе рекомендовал вакцинированным американцам вновь начать носить маски в помещениях из-за распространения нового, более заразного штамма коронавируса "дельта".
https://ria.ru/20210727/ssha-1743182182.html
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в мире, сша, коронавирус covid-19
22:08 30.07.2021 (обновлено: 22:09 30.07.2021)
США пока не планируют вводить обязательную вакцинацию, заявили в Белом доме
Белый дом: США пока не планируют вводить обязательную вакцинацию