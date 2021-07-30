https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743710419.html

США пока не планируют вводить обязательную вакцинацию, заявили в Белом доме

США пока не планируют вводить обязательную вакцинацию, заявили в Белом доме - РИА Новости, 30.07.2021

США пока не планируют вводить обязательную вакцинацию, заявили в Белом доме

Администрация Соединенных Штатов на данном этапе не рассматривает вариант проведения обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса, заявила в пятницу РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T22:08

2021-07-30T22:08

2021-07-30T22:09

распространение коронавируса

в мире

сша

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов на данном этапе не рассматривает вариант проведения обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса, заявила в пятницу журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Вариант с обязательной общенациональной вакцинацией в данный момент не рассматривается", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.Американский медицинский регулятор CDC на текущей неделе рекомендовал вакцинированным американцам вновь начать носить маски в помещениях из-за распространения нового, более заразного штамма коронавируса "дельта".

https://ria.ru/20210727/ssha-1743182182.html

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2021

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в мире, сша, коронавирус covid-19