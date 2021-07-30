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Попова призвала ускорить темпы вакцинации от коронавируса
Попова призвала ускорить темпы вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 30.07.2021
Попова призвала ускорить темпы вакцинации от коронавируса
Темпы вакцинации от коронавируса в России нужно ускорить, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:52
2021-07-30T12:52
2021-07-30T13:10
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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России нужно ускорить, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Конечно, нужно ускориться и еще раньше нужно было бы нам ускориться. На сегодняшний день это остро необходимо ... чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период",- сказала Попова журналистам.Она пояснила, что летом люди более разобщены, находятся в отпусках и на каникулах, а в сентябре все вернутся, пойдут на работу и в учебные заведения, поэтому сейчас очень важно привиться.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, анна попова, россия
12:52 30.07.2021 (обновлено: 13:10 30.07.2021)
Попова призвала ускорить темпы вакцинации от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Попова: темпы вакцинации от коронавируса надо ускорить