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Попова призвала ускорить темпы вакцинации от коронавируса

Попова призвала ускорить темпы вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 30.07.2021

Попова призвала ускорить темпы вакцинации от коронавируса

Темпы вакцинации от коронавируса в России нужно ускорить, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:52

2021-07-30T12:52

2021-07-30T13:10

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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России нужно ускорить, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Конечно, нужно ускориться и еще раньше нужно было бы нам ускориться. На сегодняшний день это остро необходимо ... чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период",- сказала Попова журналистам.Она пояснила, что летом люди более разобщены, находятся в отпусках и на каникулах, а в сентябре все вернутся, пойдут на работу и в учебные заведения, поэтому сейчас очень важно привиться.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, анна попова, россия