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Власти Сочи оценили потребность в вакцинах от коронавируса для туристов
Власти Сочи оценили потребность в вакцинах от коронавируса для туристов - РИА Новости, 30.07.2021
Власти Сочи оценили потребность в вакцинах от коронавируса для туристов
Сочи потребуется 50 тысяч доз вакцин для туристов в августе, с учётом уже более 40% вакцинированных отдыхающих, сообщила журналистам директор департамента... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:40
2021-07-30T17:40
2021-07-30T17:51
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СОЧИ, 30 июл – РИА Новости. Сочи потребуется 50 тысяч доз вакцин для туристов в августе, с учётом уже более 40% вакцинированных отдыхающих, сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.Ранее отмечалось, что с 1 августа при заселении в отели Сочи туристам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, затем сделать прививку не позднее трёх дней после заселения."С учётом динамики прогнозной сколько гостей планирует посетить город в августе, с учётом показателя количества детей, как я уже сказала, детям до 18 лет не требуется никакой документ о вакцинации, с учётом загрузки 40% вакцинированных, мы посчитали, что городу пока требуется порядка 50 тысяч вакцин именно для туристов, которые будут приезжать",- сказала Батяйкина.Она добавила, что в настоящий момент на курорте функционирует более 30 прививочных пунктов, один из которых открылся 29 июля на территории отеля "Жемчужина".
https://ria.ru/20210715/sochi-1741367242.html
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17:40 30.07.2021 (обновлено: 17:51 30.07.2021)
Власти Сочи оценили потребность в вакцинах от коронавируса для туристов
Представитель мэрии Сочи Батяйкина: в августе городу потребуется 50 тысяч вакцин для туристов