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Власти Сочи оценили потребность в вакцинах от коронавируса для туристов
Власти Сочи оценили потребность в вакцинах от коронавируса для туристов - РИА Новости, 30.07.2021
Власти Сочи оценили потребность в вакцинах от коронавируса для туристов
Сочи потребуется 50 тысяч доз вакцин для туристов в августе, с учётом уже более 40% вакцинированных отдыхающих, сообщила журналистам директор департамента... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:40
2021-07-30T17:51
распространение коронавируса
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сочи
новости - туризм
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СОЧИ, 30 июл – РИА Новости. Сочи потребуется 50 тысяч доз вакцин для туристов в августе, с учётом уже более 40% вакцинированных отдыхающих, сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.Ранее отмечалось, что с 1 августа при заселении в отели Сочи туристам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, затем сделать прививку не позднее трёх дней после заселения."С учётом динамики прогнозной сколько гостей планирует посетить город в августе, с учётом показателя количества детей, как я уже сказала, детям до 18 лет не требуется никакой документ о вакцинации, с учётом загрузки 40% вакцинированных, мы посчитали, что городу пока требуется порядка 50 тысяч вакцин именно для туристов, которые будут приезжать",- сказала Батяйкина.Она добавила, что в настоящий момент на курорте функционирует более 30 прививочных пунктов, один из которых открылся 29 июля на территории отеля "Жемчужина".
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краснодарский край, сочи, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, туристы, туризм
17:40 30.07.2021 (обновлено: 17:51 30.07.2021)
 
Власти Сочи оценили потребность в вакцинах от коронавируса для туристов

Представитель мэрии Сочи Батяйкина: в августе городу потребуется 50 тысяч вакцин для туристов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВид с Международного аэропорта Сочи на улицу Костромскую поселка Молдовка
Вид с Международного аэропорта Сочи на улицу Костромскую поселка Молдовка - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 30 июл – РИА Новости. Сочи потребуется 50 тысяч доз вакцин для туристов в августе, с учётом уже более 40% вакцинированных отдыхающих, сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.
Ранее отмечалось, что с 1 августа при заселении в отели Сочи туристам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, затем сделать прививку не позднее трёх дней после заселения.
Covid-free: в Сочи начал работать первый свободный от коронавируса пляж - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 13:07Распространение коронавируса
В Сочи начал работать свободный от коронавируса пляж
"С учётом динамики прогнозной сколько гостей планирует посетить город в августе, с учётом показателя количества детей, как я уже сказала, детям до 18 лет не требуется никакой документ о вакцинации, с учётом загрузки 40% вакцинированных, мы посчитали, что городу пока требуется порядка 50 тысяч вакцин именно для туристов, которые будут приезжать",- сказала Батяйкина.
Она добавила, что в настоящий момент на курорте функционирует более 30 прививочных пунктов, один из которых открылся 29 июля на территории отеля "Жемчужина".
 
Распространение коронавирусаКраснодарский крайСочиНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19туристыТуризм
 
 
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