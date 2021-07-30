https://ria.ru/20210730/vaktsina-1743648095.html

В Подмосковье открыто производство вакцины "ЭпиВакКорона".

В Подмосковье открыто производство вакцины "ЭпиВакКорона". - РИА Новости, 30.07.2021

В Подмосковье открыто производство вакцины "ЭпиВакКорона".

Линия производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" открылась в пятницу на заводе компании "Герофарм" в подмосковном поселке Оболенск, сообщает... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:03

2021-07-30T16:03

2021-07-30T16:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

вакцина "эпиваккорона"

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Линия производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" открылась в пятницу на заводе компании "Герофарм" в подмосковном поселке Оболенск, сообщает пресс-служба правительства области.Ранее "ЭпиВакКорону", разработанную новосибирским Центром "Вектор", производили только в Новосибирске. Промышленное производство в Оболенске полного цикла - от синтеза субстанции до выпуска готового лекарства - обеспечит вакциной не только Подмосковье, но и ряд других регионов."Сегодня другие вызовы, мы все должны быть начеку и иметь вакцину. То, что здесь налажен выпуск – это еще одно наше преимущество. Очень приятно, что наши ученые, технологи освоили это производство. Здесь будет производиться полмиллиона доз, с сентября – миллион доз, а потом - 5 миллионов доз. Это серьезный объем, вакцина имеет экспортный потенциал. Мы должны быть защищены для того, чтобы жить нормальной жизнью", - сказал на церемонии открытия губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.Как сообщил генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов, в конце сентября планируется перейти на пятидозовый формат - "когда в одном флаконе будет уже не 1, а 5 доз вакцины". "Это позволит увеличить мощности в 1,5 раза. Вакцина востребована не только в РФ, у нас очень много заявок из разных стран. Ведем переговоры с ними", - приводятся в сообщении его слова.

https://realty.ria.ru/20210730/meduchrezhdeniya-1743593758.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, вакцина "эпиваккорона"