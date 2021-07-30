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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210730/vaktsina-1743648095.html
В Подмосковье открыто производство вакцины "ЭпиВакКорона".
В Подмосковье открыто производство вакцины "ЭпиВакКорона". - РИА Новости, 30.07.2021
В Подмосковье открыто производство вакцины "ЭпиВакКорона".
Линия производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" открылась в пятницу на заводе компании "Герофарм" в подмосковном поселке Оболенск, сообщает... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:03
2021-07-30T16:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Линия производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" открылась в пятницу на заводе компании "Герофарм" в подмосковном поселке Оболенск, сообщает пресс-служба правительства области.Ранее "ЭпиВакКорону", разработанную новосибирским Центром "Вектор", производили только в Новосибирске. Промышленное производство в Оболенске полного цикла - от синтеза субстанции до выпуска готового лекарства - обеспечит вакциной не только Подмосковье, но и ряд других регионов."Сегодня другие вызовы, мы все должны быть начеку и иметь вакцину. То, что здесь налажен выпуск – это еще одно наше преимущество. Очень приятно, что наши ученые, технологи освоили это производство. Здесь будет производиться полмиллиона доз, с сентября – миллион доз, а потом - 5 миллионов доз. Это серьезный объем, вакцина имеет экспортный потенциал. Мы должны быть защищены для того, чтобы жить нормальной жизнью", - сказал на церемонии открытия губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.Как сообщил генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов, в конце сентября планируется перейти на пятидозовый формат - "когда в одном флаконе будет уже не 1, а 5 доз вакцины". "Это позволит увеличить мощности в 1,5 раза. Вакцина востребована не только в РФ, у нас очень много заявок из разных стран. Ведем переговоры с ними", - приводятся в сообщении его слова.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, вакцина "эпиваккорона"
16:03 30.07.2021
 

В Подмосковье открыто производство вакцины "ЭпиВакКорона".

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины "ЭпиВакКорона" в Подмосковье
Производство российской вакцины ЭпиВакКорона в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Линия производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" открылась в пятницу на заводе компании "Герофарм" в подмосковном поселке Оболенск, сообщает пресс-служба правительства области.
Ранее "ЭпиВакКорону", разработанную новосибирским Центром "Вектор", производили только в Новосибирске. Промышленное производство в Оболенске полного цикла - от синтеза субстанции до выпуска готового лекарства - обеспечит вакциной не только Подмосковье, но и ряд других регионов.
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"Сегодня другие вызовы, мы все должны быть начеку и иметь вакцину. То, что здесь налажен выпуск – это еще одно наше преимущество. Очень приятно, что наши ученые, технологи освоили это производство. Здесь будет производиться полмиллиона доз, с сентября – миллион доз, а потом - 5 миллионов доз. Это серьезный объем, вакцина имеет экспортный потенциал. Мы должны быть защищены для того, чтобы жить нормальной жизнью", - сказал на церемонии открытия губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Как сообщил генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов, в конце сентября планируется перейти на пятидозовый формат - "когда в одном флаконе будет уже не 1, а 5 доз вакцины". "Это позволит увеличить мощности в 1,5 раза. Вакцина востребована не только в РФ, у нас очень много заявок из разных стран. Ведем переговоры с ними", - приводятся в сообщении его слова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевВакцина "ЭпиВакКорона"
 
 
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