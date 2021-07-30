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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/vaktsina-1743604488.html
В "Векторе" рассказали, как могут поменяться вакцины от коронавируса
В "Векторе" рассказали, как могут поменяться вакцины от коронавируса - РИА Новости, 30.07.2021
В "Векторе" рассказали, как могут поменяться вакцины от коронавируса
Новые варианты коронавируса немного снижают эффективность вакцин, но в подавляющем большинстве эти препараты остаются эффективными, заявил директор центра... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:50
2021-07-30T12:50
распространение коронавируса
общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
россия
коронавирус covid-19
ринат максютов
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ОБОЛЕНСК (Московская область), 30 июл - РИА Новости. Новые варианты коронавируса немного снижают эффективность вакцин, но в подавляющем большинстве эти препараты остаются эффективными, заявил директор центра "Вектор" (разработал одну из российских вакцин - "ЭпиВакКорону") Ринат Максютов."Все вакцины сделаны на основе исходного уханьского варианта. Те замены, которые мы видим сегодня в новых вариантах коронавируса, включая "дельта", немного снижают эффективность вакцин, которые используют в своей основе уханьский вариант, но в подавляющем большинстве данные вакцины остаются эффективными и формируют в целом коллективный иммунитет",- сказал Максютов журналистам.Он отметил, что в дальнейшем при создании новых вакцин, вероятно, будет произведена замена основной части вакцины - ядра - на "дельта"-вариант, поскольку он составляет уже 95% случаев коронавируса, что гарантирует появление новых вариантов именно на его основе.
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общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, коронавирус covid-19, ринат максютов
12:50 30.07.2021
 
В "Векторе" рассказали, как могут поменяться вакцины от коронавируса

Директор "Вектора" Максютов: ядро вакцин от COVID-19 могут в будущем заменить на вариант "дельта"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ОБОЛЕНСК (Московская область), 30 июл - РИА Новости. Новые варианты коронавируса немного снижают эффективность вакцин, но в подавляющем большинстве эти препараты остаются эффективными, заявил директор центра "Вектор" (разработал одну из российских вакцин - "ЭпиВакКорону") Ринат Максютов.
"Все вакцины сделаны на основе исходного уханьского варианта. Те замены, которые мы видим сегодня в новых вариантах коронавируса, включая "дельта", немного снижают эффективность вакцин, которые используют в своей основе уханьский вариант, но в подавляющем большинстве данные вакцины остаются эффективными и формируют в целом коллективный иммунитет",- сказал Максютов журналистам.
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Он отметил, что в дальнейшем при создании новых вакцин, вероятно, будет произведена замена основной части вакцины - ядра - на "дельта"-вариант, поскольку он составляет уже 95% случаев коронавируса, что гарантирует появление новых вариантов именно на его основе.
 
Распространение коронавирусаОбществоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"РоссияКоронавирус COVID-19Ринат Максютов
 
 
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