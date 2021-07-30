https://ria.ru/20210730/vaktsina-1743586519.html
Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о производстве вакцины
Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о производстве вакцины - РИА Новости, 30.07.2021
Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о производстве вакцины
Более 4 миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона" уже произведено, благодаря открытию производственной площадки "Герофарм" планируется выйти на объем производства до РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:42
2021-07-30T11:42
2021-07-30T12:20
россия
вакцина "эпиваккорона"
распространение коронавируса
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
ринат максютов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742159597_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_562c10dee94a4368df8ae8f80eb9d8db.jpg
ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Более 4 миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона" уже произведено, благодаря открытию производственной площадки "Герофарм" планируется выйти на объем производства до 5 миллионов доз в месяц, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Сегодня вакцина поставляется во все субъекты РФ, новый государственный контракт был заключен 16 июля и с этого времени, начиная со следующего понедельника, вакцина была отгружена во все субъекты РФ", - сказал Максютов журналистам.
https://ria.ru/20210724/epivakkorona-1742675591.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742159597_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_8328986a1380b74a1018212c95925a11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вакцина "эпиваккорона", здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ринат максютов, вакцинация россиян от covid-19
11:42 30.07.2021 (обновлено: 12:20 30.07.2021)
Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о производстве вакцины
Директор "Вектора" Максютов: произведено уже более четырех миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона"