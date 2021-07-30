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Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о производстве вакцины
Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о производстве вакцины - РИА Новости, 30.07.2021
Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о производстве вакцины
Более 4 миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона" уже произведено, благодаря открытию производственной площадки "Герофарм" планируется выйти на объем производства до РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:42
2021-07-30T12:20
россия
вакцина "эпиваккорона"
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здоровье - общество
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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Более 4 миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона" уже произведено, благодаря открытию производственной площадки "Герофарм" планируется выйти на объем производства до 5 миллионов доз в месяц, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Сегодня вакцина поставляется во все субъекты РФ, новый государственный контракт был заключен 16 июля и с этого времени, начиная со следующего понедельника, вакцина была отгружена во все субъекты РФ", - сказал Максютов журналистам.
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россия, вакцина "эпиваккорона", здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ринат максютов, вакцинация россиян от covid-19
11:42 30.07.2021 (обновлено: 12:20 30.07.2021)
 
Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о производстве вакцины

Директор "Вектора" Максютов: произведено уже более четырех миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона"
Вакцина от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Более 4 миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона" уже произведено, благодаря открытию производственной площадки "Герофарм" планируется выйти на объем производства до 5 миллионов доз в месяц, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"В текущем году мы произвели уже более 4 миллионов доз вакцины, а сегодня, запустив производство вакцины по полному циклу на прекрасной площадке компании "Герофарм", мы рассчитываем выйти на объем до 5 миллионов доз в месяц, начиная с осени текущего года", - сказал Максютов журналистам.
"Сегодня вакцина поставляется во все субъекты РФ, новый государственный контракт был заключен 16 июля и с этого времени, начиная со следующего понедельника, вакцина была отгружена во все субъекты РФ", - сказал Максютов журналистам.
Ампула с вакциной от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 11:36Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаРоссияВакцина "ЭпиВакКорона"Здоровье - ОбществоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРинат МаксютовВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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