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Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о производстве вакцины

Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о производстве вакцины - РИА Новости, 30.07.2021

Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о производстве вакцины

Более 4 миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона" уже произведено, благодаря открытию производственной площадки "Герофарм" планируется выйти на объем производства до РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:42

2021-07-30T11:42

2021-07-30T12:20

россия

вакцина "эпиваккорона"

распространение коронавируса

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

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ринат максютов

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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Более 4 миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона" уже произведено, благодаря открытию производственной площадки "Герофарм" планируется выйти на объем производства до 5 миллионов доз в месяц, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Сегодня вакцина поставляется во все субъекты РФ, новый государственный контракт был заключен 16 июля и с этого времени, начиная со следующего понедельника, вакцина была отгружена во все субъекты РФ", - сказал Максютов журналистам.

https://ria.ru/20210724/epivakkorona-1742675591.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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