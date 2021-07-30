15:31 30.07.2021 (обновлено: 15:42 30.07.2021)
Жириновский призвал создать отдельные вагоны для одиноких россиян
Лидер ЛДПР Жириновский предложил создать отдельные вагоны для одиноких россиян
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в поездах РЖД отдельные вагоны для одиноких россиян, а также призвал снизить стоимость билетов для проезда по стране.
"За рубежом бывают вагоны для женщин отдельно, для мужчин отдельно. А мы предлагаем, чтобы были отдельные вагоны для одиноких. Вот они едут три дня в поезде и там познакомятся. Нужны еще хорошие машинисты и хорошее питание, чтобы все это было в радость", - сказал Жириновский, выступая накануне Дня железнодорожника перед сотрудниками РЖД во время посещения Киевского вокзала. День железнодорожника отмечается в России 1 августа.
По словам лидера ЛДПР, билеты на поезд должны быть дешевле, также во всех составах необходимы специальные вагоны, где можно организовать отдых детей.
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