Жириновский призвал создать отдельные вагоны для одиноких россиян

"За рубежом бывают вагоны для женщин отдельно, для мужчин отдельно. А мы предлагаем, чтобы были отдельные вагоны для одиноких. Вот они едут три дня в поезде и там познакомятся. Нужны еще хорошие машинисты и хорошее питание, чтобы все это было в радость", - сказал Жириновский, выступая накануне Дня железнодорожника перед сотрудниками РЖД во время посещения Киевского вокзала. День железнодорожника отмечается в России 1 августа.