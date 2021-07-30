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Жириновский призвал создать отдельные вагоны для одиноких россиян
Жириновский призвал создать отдельные вагоны для одиноких россиян - РИА Новости, 30.07.2021
Жириновский призвал создать отдельные вагоны для одиноких россиян
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в поездах РЖД отдельные вагоны для одиноких россиян, а также призвал снизить стоимость билетов для проезда по... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:31
2021-07-30T15:42
общество
владимир жириновский
ржд
лдпр
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в поездах РЖД отдельные вагоны для одиноких россиян, а также призвал снизить стоимость билетов для проезда по стране.По словам лидера ЛДПР, билеты на поезд должны быть дешевле, также во всех составах необходимы специальные вагоны, где можно организовать отдых детей.
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общество, владимир жириновский, ржд, лдпр, россия
15:31 30.07.2021 (обновлено: 15:42 30.07.2021)
 
Жириновский призвал создать отдельные вагоны для одиноких россиян

Лидер ЛДПР Жириновский предложил создать отдельные вагоны для одиноких россиян

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в поездах РЖД отдельные вагоны для одиноких россиян, а также призвал снизить стоимость билетов для проезда по стране.

"За рубежом бывают вагоны для женщин отдельно, для мужчин отдельно. А мы предлагаем, чтобы были отдельные вагоны для одиноких. Вот они едут три дня в поезде и там познакомятся. Нужны еще хорошие машинисты и хорошее питание, чтобы все это было в радость", - сказал Жириновский, выступая накануне Дня железнодорожника перед сотрудниками РЖД во время посещения Киевского вокзала. День железнодорожника отмечается в России 1 августа.

По словам лидера ЛДПР, билеты на поезд должны быть дешевле, также во всех составах необходимы специальные вагоны, где можно организовать отдых детей.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 11:00
Жириновский предрек КПРФ запрет в России
 
ОбществоВладимир ЖириновскийРЖДЛДПРРоссия
 
 
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