https://ria.ru/20210730/uscherb-1743627518.html
В Росприроднадзоре подсчитали ущерб реке от нефтеразлива в Коми
В Росприроднадзоре подсчитали ущерб реке от нефтеразлива в Коми - РИА Новости, 30.07.2021
В Росприроднадзоре подсчитали ущерб реке от нефтеразлива в Коми
Окончательный размер вреда от нефтеразлива на трубопроводе компании "Лукойл" водному объекту составил 374 миллиона рублей, ущерб почвам будет объявлен позже,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:26
2021-07-30T14:26
2021-07-30T14:26
происшествия
нефть
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
лукойл
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580485090_0:113:758:539_1920x0_80_0_0_3a130677fb6798ba0bd309f576296a73.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Окончательный размер вреда от нефтеразлива на трубопроводе компании "Лукойл" водному объекту составил 374 миллиона рублей, ущерб почвам будет объявлен позже, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.В июне Росприроднадзор назвал предварительную сумму ущерба экологии от аварии в Коми - в 314 миллионов рублей."Федеральная служба по надзору в сфере природопользования утвердила расчет размера вреда, причиненного ТПП "Лукойл-Севернефтегаз" водному объекту - река Колва (Ненецкий АО) в сумме 374 миллионов 186 тысяч 957 рублей. Расчет размера вреда, причиненного почвам, будет объявлен позже", - говорится в сообщении.Ведомство напоминает, что авария произошла в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения "Лукойл-Севернефтегаза". На береговую линию и в реку Колва (приток реки Уса и реки Печора) попало несколько тонн нефти. В ликвидации последствий аварии принимали участие 230 человек и 70 единиц техники.
https://ria.ru/20210727/razliv-1743095063.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580485090_0:42:758:611_1920x0_80_0_0_812a640c41a3b10d6c982097b96fa4bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нефть, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), лукойл, россия
В Росприроднадзоре подсчитали ущерб реке от нефтеразлива в Коми
Росприроднадзор: ущерб реке Колва в Коми от нефтеразлива у "Лукойла" составил 374 миллионов рублей