https://ria.ru/20210730/uscherb-1743627518.html

В Росприроднадзоре подсчитали ущерб реке от нефтеразлива в Коми

В Росприроднадзоре подсчитали ущерб реке от нефтеразлива в Коми - РИА Новости, 30.07.2021

В Росприроднадзоре подсчитали ущерб реке от нефтеразлива в Коми

Окончательный размер вреда от нефтеразлива на трубопроводе компании "Лукойл" водному объекту составил 374 миллиона рублей, ущерб почвам будет объявлен позже,... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:26

2021-07-30T14:26

2021-07-30T14:26

происшествия

нефть

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

лукойл

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Окончательный размер вреда от нефтеразлива на трубопроводе компании "Лукойл" водному объекту составил 374 миллиона рублей, ущерб почвам будет объявлен позже, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.В июне Росприроднадзор назвал предварительную сумму ущерба экологии от аварии в Коми - в 314 миллионов рублей."Федеральная служба по надзору в сфере природопользования утвердила расчет размера вреда, причиненного ТПП "Лукойл-Севернефтегаз" водному объекту - река Колва (Ненецкий АО) в сумме 374 миллионов 186 тысяч 957 рублей. Расчет размера вреда, причиненного почвам, будет объявлен позже", - говорится в сообщении.Ведомство напоминает, что авария произошла в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения "Лукойл-Севернефтегаза". На береговую линию и в реку Колва (приток реки Уса и реки Печора) попало несколько тонн нефти. В ликвидации последствий аварии принимали участие 230 человек и 70 единиц техники.

https://ria.ru/20210727/razliv-1743095063.html

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происшествия, нефть, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), лукойл, россия