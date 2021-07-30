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В Росприроднадзоре подсчитали ущерб реке от нефтеразлива в Коми
В Росприроднадзоре подсчитали ущерб реке от нефтеразлива в Коми - РИА Новости, 30.07.2021
В Росприроднадзоре подсчитали ущерб реке от нефтеразлива в Коми
Окончательный размер вреда от нефтеразлива на трубопроводе компании "Лукойл" водному объекту составил 374 миллиона рублей, ущерб почвам будет объявлен позже,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:26
2021-07-30T14:26
происшествия
нефть
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
лукойл
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Окончательный размер вреда от нефтеразлива на трубопроводе компании "Лукойл" водному объекту составил 374 миллиона рублей, ущерб почвам будет объявлен позже, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.В июне Росприроднадзор назвал предварительную сумму ущерба экологии от аварии в Коми - в 314 миллионов рублей."Федеральная служба по надзору в сфере природопользования утвердила расчет размера вреда, причиненного ТПП "Лукойл-Севернефтегаз" водному объекту - река Колва (Ненецкий АО) в сумме 374 миллионов 186 тысяч 957 рублей. Расчет размера вреда, причиненного почвам, будет объявлен позже", - говорится в сообщении.Ведомство напоминает, что авария произошла в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения "Лукойл-Севернефтегаза". На береговую линию и в реку Колва (приток реки Уса и реки Печора) попало несколько тонн нефти. В ликвидации последствий аварии принимали участие 230 человек и 70 единиц техники.
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происшествия, нефть, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), лукойл, россия
14:26 30.07.2021
 
В Росприроднадзоре подсчитали ущерб реке от нефтеразлива в Коми

Росприроднадзор: ущерб реке Колва в Коми от нефтеразлива у "Лукойла" составил 374 миллионов рублей

© Фото : предоставлено межведомственной комиссиейМесто разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
Место разлива нефтепродуктов в Ненецком округе - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : предоставлено межведомственной комиссией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Окончательный размер вреда от нефтеразлива на трубопроводе компании "Лукойл" водному объекту составил 374 миллиона рублей, ущерб почвам будет объявлен позже, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.
В июне Росприроднадзор назвал предварительную сумму ущерба экологии от аварии в Коми - в 314 миллионов рублей.
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования утвердила расчет размера вреда, причиненного ТПП "Лукойл-Севернефтегаз" водному объекту - река Колва (Ненецкий АО) в сумме 374 миллионов 186 тысяч 957 рублей. Расчет размера вреда, причиненного почвам, будет объявлен позже", - говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что авария произошла в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения "Лукойл-Севернефтегаза". На береговую линию и в реку Колва (приток реки Уса и реки Печора) попало несколько тонн нефти. В ликвидации последствий аварии принимали участие 230 человек и 70 единиц техники.
Сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на Ольхоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 13:41
На Байкале произошел разлив нефтепродуктов
 
ПроисшествияНефтьФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ЛУКОЙЛРоссия
 
 
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