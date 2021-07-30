https://ria.ru/20210730/ukraina-1743576330.html

Омбудсмен Украины попросила обеспечить безопасность на гей-параде в Киеве

Омбудсмен Украины попросила обеспечить безопасность на гей-параде в Киеве - РИА Новости, 30.07.2021

Омбудсмен Украины попросила обеспечить безопасность на гей-параде в Киеве

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Нацполиции страны обеспечить безопасность участников гей-парада,... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:00

2021-07-30T11:00

2021-07-30T11:00

в мире

украина

киев

виталий кличко

лгбт-сообщество

верховная рада украины

людмила денисова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152293/40/1522934009_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d9da6bf6aa9fcbf1635da4aa71484ee2.jpg

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Нацполиции страны обеспечить безопасность участников гей-парада, который планируется провести возле офиса президента в Киеве.Представители ЛГБТ-сообщества намерены провести в пятницу акцию протеста в формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств возле офиса президента Украины в Киеве, заявила ранее руководитель общественной организации "УкраинаПрайд" София Лапина."Сегодня в Киеве возле офиса президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва. Участники поддержат принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости. Призываю украинцев быть толерантными друг к другу и уважать права каждого. Прошу руководство Национальной полиции Украины обеспечить безопасность участников и обеспечить общественный порядок", - написала Денисова в своем Telegram.Также Денисова обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой проконтролировать соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятия.Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.

https://ria.ru/20210705/parad-1739669047.html

https://ria.ru/20210522/kiev-1733464386.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, виталий кличко, лгбт-сообщество, верховная рада украины, людмила денисова