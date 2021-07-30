Омбудсмен Украины попросила обеспечить безопасность на гей-параде в Киеве
Омбудсмен Украины Денисова попросила обеспечить безопасность на гей-параде у офиса Зеленского
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Нацполиции страны обеспечить безопасность участников гей-парада, который планируется провести возле офиса президента в Киеве.
Представители ЛГБТ-сообщества намерены провести в пятницу акцию протеста в формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств возле офиса президента Украины в Киеве, заявила ранее руководитель общественной организации "УкраинаПрайд" София Лапина.
"Сегодня в Киеве возле офиса президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва. Участники поддержат принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости. Призываю украинцев быть толерантными друг к другу и уважать права каждого. Прошу руководство Национальной полиции Украины обеспечить безопасность участников и обеспечить общественный порядок", - написала Денисова в своем Telegram.
Также Денисова обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой проконтролировать соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятия.
Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.
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