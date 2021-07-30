Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/ukraina-1743576330.html
Омбудсмен Украины попросила обеспечить безопасность на гей-параде в Киеве
Омбудсмен Украины попросила обеспечить безопасность на гей-параде в Киеве - РИА Новости, 30.07.2021
Омбудсмен Украины попросила обеспечить безопасность на гей-параде в Киеве
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Нацполиции страны обеспечить безопасность участников гей-парада,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:00
2021-07-30T11:00
в мире
украина
киев
виталий кличко
лгбт-сообщество
верховная рада украины
людмила денисова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152293/40/1522934009_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d9da6bf6aa9fcbf1635da4aa71484ee2.jpg
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Нацполиции страны обеспечить безопасность участников гей-парада, который планируется провести возле офиса президента в Киеве.Представители ЛГБТ-сообщества намерены провести в пятницу акцию протеста в формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств возле офиса президента Украины в Киеве, заявила ранее руководитель общественной организации "УкраинаПрайд" София Лапина."Сегодня в Киеве возле офиса президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва. Участники поддержат принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости. Призываю украинцев быть толерантными друг к другу и уважать права каждого. Прошу руководство Национальной полиции Украины обеспечить безопасность участников и обеспечить общественный порядок", - написала Денисова в своем Telegram.Также Денисова обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой проконтролировать соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятия.Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.
https://ria.ru/20210705/parad-1739669047.html
https://ria.ru/20210522/kiev-1733464386.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152293/40/1522934009_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7c1ec08f73355d5083ea5b161f71fc9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, виталий кличко, лгбт-сообщество, верховная рада украины, людмила денисова
11:00 30.07.2021
 
Омбудсмен Украины попросила обеспечить безопасность на гей-параде в Киеве

Омбудсмен Украины Денисова попросила обеспечить безопасность на гей-параде у офиса Зеленского

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Нацполиции страны обеспечить безопасность участников гей-парада, который планируется провести возле офиса президента в Киеве.
Представители ЛГБТ-сообщества намерены провести в пятницу акцию протеста в формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств возле офиса президента Украины в Киеве, заявила ранее руководитель общественной организации "УкраинаПрайд" София Лапина.
Участники акции в поддержку ЛГБТ сообщества в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 08:00
Революция и гомосексуализм. Кто ведет ЛГБТ к победе в бывшем СССР
"Сегодня в Киеве возле офиса президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва. Участники поддержат принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости. Призываю украинцев быть толерантными друг к другу и уважать права каждого. Прошу руководство Национальной полиции Украины обеспечить безопасность участников и обеспечить общественный порядок", - написала Денисова в своем Telegram.
Также Денисова обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой проконтролировать соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятия.
Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.
Митинг сторонников и противников трансгендеров в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 16:44
В центре Киева проходит транс-марш
 
В миреУкраинаКиевВиталий КличкоЛГБТ-сообществоВерховная Рада УкраиныЛюдмила Денисова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар
07:36СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
Лента новостейМолния