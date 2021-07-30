https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743660991.html
Появилось видео с места убийства школьницы в Самарской области
Появилось видео с места убийства школьницы в Самарской области - РИА Новости, 30.07.2021
Появилось видео с места убийства школьницы в Самарской области
Телеканал "360" показал видео с места убийства 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава Самарской области. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:54
2021-07-30T16:54
2021-07-30T16:54
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Телеканал "360" показал видео с места убийства 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава Самарской области.Судя по кадрам, тело девушки нашли на обочине дороги у забора. Жительница дома, возле которого обнаружили погибшую, заявила, что узнала о произошедшем, когда увидела полицию.По информации областного управления Следственного комитета, девушке нанесли множественные телесные повреждения. Подозреваемым оказался полицейский, его задержали.Как уточнял источник РИА Новости, в СК предполагают, что мужчина сначала сбил жертву на машине, а потом убил ее, пытаясь скрыть факт ДТП. Согласно другой версии, мужчина испугался, что погибшая предаст огласке их связь.Из органов его уже уволили. Возбуждено дело об убийстве.
https://ria.ru/20210730/ssora-1743561044.html
самарская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Появилось видео с места убийства школьницы в Самарской области
Опубликовано видео с места убийства 15-летней школьницы в Самарской области
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Телеканал "360"
показал видео с места убийства 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава Самарской области.
Судя по кадрам, тело девушки нашли на обочине дороги у забора. Жительница дома, возле которого обнаружили погибшую, заявила, что узнала о произошедшем, когда увидела полицию.
По информации областного управления Следственного комитета, девушке нанесли множественные телесные повреждения. Подозреваемым оказался полицейский, его задержали.
Как уточнял источник РИА Новости, в СК предполагают, что мужчина сначала сбил жертву на машине, а потом убил ее, пытаясь скрыть факт ДТП. Согласно другой версии, мужчина испугался, что погибшая предаст огласке их связь.
Из органов его уже уволили. Возбуждено дело об убийстве.