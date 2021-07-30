https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743640684.html
Следствие попросило об аресте подозреваемого в убийстве самарской школьницы
Следствие попросило об аресте подозреваемого в убийстве самарской школьницы - РИА Новости, 30.07.2021
Следствие попросило об аресте подозреваемого в убийстве самарской школьницы
Суд в субботу рассмотрит ходатайство об аресте полицейского, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы в поселке под Самарой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:29
2021-07-30T15:29
2021-07-30T18:46
происшествия
самарская область
волжский район
гумвд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Суд в субботу рассмотрит ходатайство об аресте полицейского, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы в поселке под Самарой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.Ранее ведомство сообщило, что вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. Следователи возбудили дело об убийстве, подозреваемым оказался сотрудник полиции, он задержан."Следователь будет ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого. Предварительно, заседание состоится в субботу в Самарском районном суде Самары", - сказала собеседница агентства.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи считают в качестве основной версии, что полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, полицейский мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь.Ранее в ГУМВД по региону сообщили, что по факту произошедшего назначена служебная проверка. Кроме того, ход расследования уголовного дела взят на контроль прокурором Самарской области Сергеем Берижицким.
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743575367.html
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743595909.html
самарская область
волжский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, волжский район, гумвд, россия
15:29 30.07.2021 (обновлено: 18:46 30.07.2021)
Следствие попросило об аресте подозреваемого в убийстве самарской школьницы
Следствие попросило арестовать полицейского, подозреваемого в убийстве самарской школьницы