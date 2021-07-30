https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743640684.html

Следствие попросило об аресте подозреваемого в убийстве самарской школьницы

Следствие попросило об аресте подозреваемого в убийстве самарской школьницы - РИА Новости, 30.07.2021

Следствие попросило об аресте подозреваемого в убийстве самарской школьницы

Суд в субботу рассмотрит ходатайство об аресте полицейского, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы в поселке под Самарой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:29

2021-07-30T15:29

2021-07-30T18:46

происшествия

самарская область

волжский район

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россия

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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Суд в субботу рассмотрит ходатайство об аресте полицейского, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы в поселке под Самарой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.Ранее ведомство сообщило, что вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. Следователи возбудили дело об убийстве, подозреваемым оказался сотрудник полиции, он задержан."Следователь будет ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого. Предварительно, заседание состоится в субботу в Самарском районном суде Самары", - сказала собеседница агентства.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи считают в качестве основной версии, что полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, полицейский мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь.Ранее в ГУМВД по региону сообщили, что по факту произошедшего назначена служебная проверка. Кроме того, ход расследования уголовного дела взят на контроль прокурором Самарской области Сергеем Берижицким.

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743575367.html

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самарская область

волжский район

россия

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происшествия, самарская область, волжский район, гумвд, россия