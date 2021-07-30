https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743629517.html

Названа возможная причина убийства полицейским девочки под Самарой

Названа возможная причина убийства полицейским девочки под Самарой - РИА Новости, 30.07.2021

Названа возможная причина убийства полицейским девочки под Самарой

Сотрудник самарской полиции мог убить 15-летнюю школьницу, испугавшись, что она предаст огласке их связь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:38

2021-07-30T14:38

2021-07-30T15:52

происшествия

самарская область

самара

волжский район

гумвд

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САМАРА, 30 июл — РИА Новости. Сотрудник самарской полиции мог убить 15-летнюю школьницу, испугавшись, что она предаст огласке их связь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Тело девочки с многочисленными травмами нашли вечером 29 июля у жилого дома в поселке Петра Дубрава под Самарой. Она проживала вместе с отцом, училась в местной школе.Возбуждено дело об убийстве. Подозреваемым оказался полицейский, его задержали, следствие просит арестовать его. По данным собеседника агентства, в СК предполагают, что мужчина сначала сбил жертву на машине, а потом убил ее, пытаясь скрыть факт ДТП."Версия, что у подозреваемого и убитой были отношения и он убил ее, испугавшись, что она о них расскажет, тоже рассматривается. Но она не основная", — пояснил источник.Ранее в региональном управлении ГУ МВД сообщили о служебной проверке. Кроме того, ход расследования уголовного дела контролирует лично прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743595909.html

самарская область

самара

волжский район

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происшествия, самарская область, самара, волжский район, гумвд