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Названа возможная причина убийства полицейским девочки под Самарой
Названа возможная причина убийства полицейским девочки под Самарой - РИА Новости, 30.07.2021
Названа возможная причина убийства полицейским девочки под Самарой
Сотрудник самарской полиции мог убить 15-летнюю школьницу, испугавшись, что она предаст огласке их связь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:38
2021-07-30T15:52
происшествия
самарская область
самара
волжский район
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САМАРА, 30 июл — РИА Новости. Сотрудник самарской полиции мог убить 15-летнюю школьницу, испугавшись, что она предаст огласке их связь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Тело девочки с многочисленными травмами нашли вечером 29 июля у жилого дома в поселке Петра Дубрава под Самарой. Она проживала вместе с отцом, училась в местной школе.Возбуждено дело об убийстве. Подозреваемым оказался полицейский, его задержали, следствие просит арестовать его. По данным собеседника агентства, в СК предполагают, что мужчина сначала сбил жертву на машине, а потом убил ее, пытаясь скрыть факт ДТП."Версия, что у подозреваемого и убитой были отношения и он убил ее, испугавшись, что она о них расскажет, тоже рассматривается. Но она не основная", — пояснил источник.Ранее в региональном управлении ГУ МВД сообщили о служебной проверке. Кроме того, ход расследования уголовного дела контролирует лично прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.
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происшествия, самарская область, самара, волжский район, гумвд
14:38 30.07.2021 (обновлено: 15:52 30.07.2021)
 
Названа возможная причина убийства полицейским девочки под Самарой

Самарский полицейский, по одной из версий, убил 15-летнюю школьницу, испугавшись огласки их связи

© Фото : СУСК РФ по Самарской областиСотрудник Следственного комитета у дома подозреваемого в убийстве девушки в поселке Петра Дубрава
Сотрудник Следственного комитета у дома подозреваемого в убийстве девушки в поселке Петра Дубрава - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : СУСК РФ по Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 30 июл — РИА Новости. Сотрудник самарской полиции мог убить 15-летнюю школьницу, испугавшись, что она предаст огласке их связь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Тело девочки с многочисленными травмами нашли вечером 29 июля у жилого дома в поселке Петра Дубрава под Самарой. Она проживала вместе с отцом, училась в местной школе.
Возбуждено дело об убийстве. Подозреваемым оказался полицейский, его задержали, следствие просит арестовать его. По данным собеседника агентства, в СК предполагают, что мужчина сначала сбил жертву на машине, а потом убил ее, пытаясь скрыть факт ДТП.
"Версия, что у подозреваемого и убитой были отношения и он убил ее, испугавшись, что она о них расскажет, тоже рассматривается. Но она не основная", — пояснил источник.
Ранее в региональном управлении ГУ МВД сообщили о служебной проверке. Кроме того, ход расследования уголовного дела контролирует лично прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 12:15
Источник назвал возможный мотив убийства девочки под Самарой
 
ПроисшествияСамарская областьСамараВолжский районГУМВД
 
 
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