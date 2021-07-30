https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743570189.html
Бывший муж жительницы Коми, чье тело нашли в лесу, признался в ее убийстве
Бывший муж жительницы Коми, чье тело нашли в лесу, признался в ее убийстве - РИА Новости, 30.07.2021
Бывший муж жительницы Коми, чье тело нашли в лесу, признался в ее убийстве
Бывший муж пропавшей жительницы Сыктывкара, чье тело в ночь на четверг нашли в лесу на берегу реки, признался в ее убийстве, сообщает СУСК РФ по Коми. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:34
2021-07-30T10:34
2021-07-30T10:34
происшествия
сыктывкар
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Бывший муж пропавшей жительницы Сыктывкара, чье тело в ночь на четверг нашли в лесу на берегу реки, признался в ее убийстве, сообщает СУСК РФ по Коми.Как информирует ведомство, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после того, как 52-летняя местная жительница пропала без вести, следователи установили, что к убийству женщины может быть причастен ее бывший муж. По версии следствия, он спрятал тело погибшей в лесу на берегу реки Сысола."Ночью 30 июля… в ходе проверки показаний фигуранта тело потерпевшей было обнаружено. Бывший супруг погибшей задержан, в ходе следственных действий он признал вину в совершенном преступлении и дал подробные показания о причинах и обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.Следственные органы направили в суд ходатайство об аресте мужчины, информирует ведомство.По данным республиканских СМИ, погибшая – владелица местного фитнес-клуба Наталья Порошкина. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210509/devushka-1731619720.html
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происшествия, сыктывкар, республика коми, россия
Бывший муж жительницы Коми, чье тело нашли в лесу, признался в ее убийстве
Бывший муж пропавшей без вести жительницы Сыктывкара признался в ее убийстве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости.
Бывший муж пропавшей жительницы Сыктывкара
, чье тело в ночь на четверг нашли в лесу на берегу реки, признался в ее убийстве, сообщает СУСК РФ
по Коми.
Как информирует ведомство, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после того, как 52-летняя местная жительница пропала без вести, следователи установили, что к убийству женщины может быть причастен ее бывший муж. По версии следствия, он спрятал тело погибшей в лесу на берегу реки Сысола.
"Ночью 30 июля… в ходе проверки показаний фигуранта тело потерпевшей было обнаружено. Бывший супруг погибшей задержан, в ходе следственных действий он признал вину в совершенном преступлении и дал подробные показания о причинах и обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
Следственные органы направили в суд ходатайство об аресте мужчины, информирует ведомство.
По данным республиканских СМИ, погибшая – владелица местного фитнес-клуба Наталья Порошкина. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.