https://ria.ru/20210730/turtsiya-1743681064.html

В 12 турецких провинциях запретили ходить в лес

В 12 турецких провинциях запретили ходить в лес - РИА Новости, 30.07.2021

В 12 турецких провинциях запретили ходить в лес

Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов из-за продолжающихся в стране лесных пожаров. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T18:14

2021-07-30T18:14

2021-07-30T18:14

в мире

турция

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 30 июл – РИА Новости. Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов из-за продолжающихся в стране лесных пожаров.Согласно циркулярам, распространенных администрациями провинций Стамбул, Чанаккале, Балыкесир, Коджаэли, Измир, Бурса, Айдын, Хатай, Конья, Ушак, Кыркларели и Газиантеп, гражданам запрещено посещать лесные массивы. Вход в них запрещен до конца августа, в ряде провинций – до особого распоряжения.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была проведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210730/turtsiya-1743636737.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, лесные пожары в турции