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В 12 турецких провинциях запретили ходить в лес
В 12 турецких провинциях запретили ходить в лес - РИА Новости, 30.07.2021
В 12 турецких провинциях запретили ходить в лес
Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов из-за продолжающихся в стране лесных пожаров. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T18:14
2021-07-30T18:14
в мире
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лесные пожары в турции
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АНКАРА, 30 июл – РИА Новости. Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов из-за продолжающихся в стране лесных пожаров.Согласно циркулярам, распространенных администрациями провинций Стамбул, Чанаккале, Балыкесир, Коджаэли, Измир, Бурса, Айдын, Хатай, Конья, Ушак, Кыркларели и Газиантеп, гражданам запрещено посещать лесные массивы. Вход в них запрещен до конца августа, в ряде провинций – до особого распоряжения.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была проведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
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в мире, турция, лесные пожары в турции
18:14 30.07.2021
 
В 12 турецких провинциях запретили ходить в лес

Власти 12 провинций в Турции запретили посещение лесов из-за пожаров

© AP Photo / IHA / Arif KaplanЛесной пожар в Анталье, Турция
Лесной пожар в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
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АНКАРА, 30 июл – РИА Новости. Власти 12 турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов из-за продолжающихся в стране лесных пожаров.
Согласно циркулярам, распространенных администрациями провинций Стамбул, Чанаккале, Балыкесир, Коджаэли, Измир, Бурса, Айдын, Хатай, Конья, Ушак, Кыркларели и Газиантеп, гражданам запрещено посещать лесные массивы. Вход в них запрещен до конца августа, в ряде провинций – до особого распоряжения.
Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.
Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была проведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
Туристы на торговой улице в центре Бодрума - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 16:06Туризм
Эксперты рассказали, сколько туристов отказалось от путевок в Турцию
 
В миреТурцияЛесные пожары в Турции
 
 
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