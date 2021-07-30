https://ria.ru/20210730/turtsiya-1743629409.html
В Турции расследуют причины лесных пожаров, заявил Эрдоган
В Турции расследуют причины лесных пожаров, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.07.2021
В Турции расследуют причины лесных пожаров, заявил Эрдоган
Турецкая полиция и разведка занимаются расследованием причин бушующих на юге республики лесных пожаров, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:36
2021-07-30T14:36
2021-07-30T15:02
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турция
россия
мармарис
бодрум
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 30 июл – РИА Новости. Турецкая полиция и разведка занимаются расследованием причин бушующих на юге республики лесных пожаров, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Расследование этих возникших одновременно в разных местах пожаров продолжается. Усиленно работают разведка, полиция. Об итогах будет объявлено. Мы тушим пожары 4-5 самолетами, 45 вертолетами. Есть самолеты из РФ, Украины, еще один будет отправлен из Азербайджана", - сказал Эрдоган журналистам.Он добавил, что "ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе, 57 пожаров взяты под контроль".Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
https://ria.ru/20210730/evakuatsiya-1743629637.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/turtsiya-1743612826.html
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в мире, украина, турция, россия, мармарис, бодрум, лесные пожары в турции
14:36 30.07.2021 (обновлено: 15:02 30.07.2021)
В Турции расследуют причины лесных пожаров, заявил Эрдоган
Президент Турции Эрдоган: турецкая полиция и разведка расследуют причины лесных пожаров