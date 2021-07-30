https://ria.ru/20210730/turtsiya-1743549523.html

Украина поможет Турции в борьбе с пожарами, заявил Зеленский

Украина поможет Турции в борьбе с пожарами, заявил Зеленский - РИА Новости, 30.07.2021

Украина поможет Турции в борьбе с пожарами, заявил Зеленский

Власти Украины предоставят Турции самолет для борьбы с лесными пожарами, которые охватили страну, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T08:17

2021-07-30T08:17

2021-07-30T09:34

в мире

турция

владимир зеленский

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анталья (провинция)

дмитрий кулеба

россия

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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Власти Украины предоставят Турции самолет для борьбы с лесными пожарами, которые охватили страну, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.В среду администрация губернатора турецкой провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвовали два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.Зеленский отметил, что выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами.Позже в Госслужбе Украины по ЧС уточнили, что в Турцию будет направлено два самолета: "Тридцатого июля два пожарных самолета Госслужбы Украины по ЧС вылетают в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля … Украина направляет два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и в Грузии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его министерство прорабатывает схемы возвращения своих граждан из Турции в случае ухудшения ситуации с пожарами.

https://ria.ru/20210729/pozhary-1743514148.html

турция

анталья (провинция)

россия

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в мире, турция, владимир зеленский, мид украины, анталья (провинция), дмитрий кулеба, россия