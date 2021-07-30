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Украина поможет Турции в борьбе с пожарами, заявил Зеленский
Украина поможет Турции в борьбе с пожарами, заявил Зеленский - РИА Новости, 30.07.2021
Украина поможет Турции в борьбе с пожарами, заявил Зеленский
Власти Украины предоставят Турции самолет для борьбы с лесными пожарами, которые охватили страну, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T08:17
2021-07-30T09:34
в мире
турция
владимир зеленский
мид украины
анталья (провинция)
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Власти Украины предоставят Турции самолет для борьбы с лесными пожарами, которые охватили страну, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.В среду администрация губернатора турецкой провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвовали два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.Зеленский отметил, что выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами.Позже в Госслужбе Украины по ЧС уточнили, что в Турцию будет направлено два самолета: "Тридцатого июля два пожарных самолета Госслужбы Украины по ЧС вылетают в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля … Украина направляет два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и в Грузии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его министерство прорабатывает схемы возвращения своих граждан из Турции в случае ухудшения ситуации с пожарами.
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в мире, турция, владимир зеленский, мид украины, анталья (провинция), дмитрий кулеба, россия
08:17 30.07.2021 (обновлено: 09:34 30.07.2021)
 
Украина поможет Турции в борьбе с пожарами, заявил Зеленский

Президент Зеленский: Украина предоставит Турции пожарный самолет для борьбы с лесными пожарами

© REUTERS / Kaan SoyturkЛесной пожар в Манавгате, провинция Анталья, Турция
Лесной пожар в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© REUTERS / Kaan Soyturk
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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Власти Украины предоставят Турции самолет для борьбы с лесными пожарами, которые охватили страну, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.
В среду администрация губернатора турецкой провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвовали два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.
Дым поднимается от лесного пожара в прибрежном городе Бодрум, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 20:28
Эрдоган следит за тушением лесных пожаров в Турции
Зеленский отметил, что выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами.
"Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра (30 июля - ред.) вылетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", - написал Зеленский в своем Twitter.
Позже в Госслужбе Украины по ЧС уточнили, что в Турцию будет направлено два самолета: "Тридцатого июля два пожарных самолета Госслужбы Украины по ЧС вылетают в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля … Украина направляет два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и в Грузии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его министерство прорабатывает схемы возвращения своих граждан из Турции в случае ухудшения ситуации с пожарами.
Лесные пожары в Турции
29 июля, 20:29Инфографика
Лесные пожары в Турции
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В миреТурцияВладимир ЗеленскийМИД УкраиныАнталья (провинция)Дмитрий КулебаРоссия
 
 
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