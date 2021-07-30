08:17 30.07.2021 (обновлено: 09:34 30.07.2021)
Украина поможет Турции в борьбе с пожарами, заявил Зеленский
Президент Зеленский: Украина предоставит Турции пожарный самолет для борьбы с лесными пожарами
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Власти Украины предоставят Турции самолет для борьбы с лесными пожарами, которые охватили страну, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.
В среду администрация губернатора турецкой провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвовали два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.
29 июля, 20:28Эрдоган следит за тушением лесных пожаров в Турции
Зеленский отметил, что выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами.
"Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра (30 июля - ред.) вылетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", - написал Зеленский в своем Twitter.
Позже в Госслужбе Украины по ЧС уточнили, что в Турцию будет направлено два самолета: "Тридцатого июля два пожарных самолета Госслужбы Украины по ЧС вылетают в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля … Украина направляет два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и в Грузии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его министерство прорабатывает схемы возвращения своих граждан из Турции в случае ухудшения ситуации с пожарами.