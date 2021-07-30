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Наука
https://ria.ru/20210730/toplivo-1743703602.html
Остатки топлива из "Науки" стравили в космос
Остатки топлива из "Науки" стравили в космос - РИА Новости, 30.07.2021
Остатки топлива из "Науки" стравили в космос
Операция по удалению остатков топлива из многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международной космической станции (МКС) завершена, следует из переговоров РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:50
2021-07-30T20:50
наука
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
акихико хосиде
шейн кимброу
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Операция по удалению остатков топлива из многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международной космической станции (МКС) завершена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Ранее сообщалось, что в пятницу на МКС пройдёт операция по приведению топливной системы "Науки" в безопасное состояние путем вакууммирования ее топливных магистралей. На время операции астронавты закрыли люки в часть модулей американского сегмента МКС для обеспечения безопасности. При этом российские космонавты остались на своём сегменте, несмотря на предложение пересидеть у соседей.Согласно переговорам, специалист подмосковного центра управления полётами сообщил космонавту Олегу Новицкому, что операция по стравливанию в космос остатков топлива из модуля "Наука" закончилась.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу
20:50 30.07.2021
 
Остатки топлива из "Науки" стравили в космос

Операция по удалению остатков топлива из модуля "Наука" на МКС завершилась

© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Протон-М с многофункциональным лабораторным модулем Наука с космодрома Байконур
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Операция по удалению остатков топлива из многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международной космической станции (МКС) завершена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Ранее сообщалось, что в пятницу на МКС пройдёт операция по приведению топливной системы "Науки" в безопасное состояние путем вакууммирования ее топливных магистралей. На время операции астронавты закрыли люки в часть модулей американского сегмента МКС для обеспечения безопасности. При этом российские космонавты остались на своём сегменте, несмотря на предложение пересидеть у соседей.
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Согласно переговорам, специалист подмосковного центра управления полётами сообщил космонавту Олегу Новицкому, что операция по стравливанию в космос остатков топлива из модуля "Наука" закончилась.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
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НаукаНАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляТома ПескеАкихико ХосидеШейн Кимброу
 
 
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