Остатки топлива из "Науки" стравили в космос
Операция по удалению остатков топлива из модуля "Наука" на МКС завершилась
© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" с космодрома Байконур
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Операция по удалению остатков топлива из многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международной космической станции (МКС) завершена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Ранее сообщалось, что в пятницу на МКС пройдёт операция по приведению топливной системы "Науки" в безопасное состояние путем вакууммирования ее топливных магистралей. На время операции астронавты закрыли люки в часть модулей американского сегмента МКС для обеспечения безопасности. При этом российские космонавты остались на своём сегменте, несмотря на предложение пересидеть у соседей.
Согласно переговорам, специалист подмосковного центра управления полётами сообщил космонавту Олегу Новицкому, что операция по стравливанию в космос остатков топлива из модуля "Наука" закончилась.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.