https://ria.ru/20210730/toplivo-1743703602.html

Остатки топлива из "Науки" стравили в космос

Остатки топлива из "Науки" стравили в космос - РИА Новости, 30.07.2021

Остатки топлива из "Науки" стравили в космос

Операция по удалению остатков топлива из многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международной космической станции (МКС) завершена, следует из переговоров РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T20:50

2021-07-30T20:50

2021-07-30T20:50

наука

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

тома песке

акихико хосиде

шейн кимброу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743656367_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_96070b68f841b4e71829ef8771a6cfee.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Операция по удалению остатков топлива из многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международной космической станции (МКС) завершена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Ранее сообщалось, что в пятницу на МКС пройдёт операция по приведению топливной системы "Науки" в безопасное состояние путем вакууммирования ее топливных магистралей. На время операции астронавты закрыли люки в часть модулей американского сегмента МКС для обеспечения безопасности. При этом российские космонавты остались на своём сегменте, несмотря на предложение пересидеть у соседей.Согласно переговорам, специалист подмосковного центра управления полётами сообщил космонавту Олегу Новицкому, что операция по стравливанию в космос остатков топлива из модуля "Наука" закончилась.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210730/starliner-1743690824.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу