https://ria.ru/20210730/testirovanie-1743623565.html

Более 130 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования

Более 130 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования - РИА Новости, 30.07.2021

Более 130 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования

Более 130 тысяч москвичей приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования к полудню второго дня, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:08

2021-07-30T14:08

2021-07-30T14:08

общество

выборы

голосование

москва

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 130 тысяч москвичей приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования к полудню второго дня, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.Общегородская проверка системы электронного голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящего проходит в Москве в четверг и пятницу.Пользователям в ходе теста надо ответить на два вопроса: о необходимости обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии отсутствия у них медотвода) и приоритете развития личного или общественного транспорта. Тестовое голосование завершится в 20.00 30 июля. Принять участие в нем могут все жители столицы от 18 лет с полной учетной записью на mos.ru.

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/golosovanie-1743401033.html

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2021

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общество, выборы, голосование, москва, россия