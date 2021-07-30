https://ria.ru/20210730/testirovanie-1743623565.html
Более 130 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования
Более 130 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования - РИА Новости, 30.07.2021
Более 130 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования
Более 130 тысяч москвичей приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования к полудню второго дня, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:08
2021-07-30T14:08
2021-07-30T14:08
общество
выборы
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москва
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 130 тысяч москвичей приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования к полудню второго дня, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.Общегородская проверка системы электронного голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящего проходит в Москве в четверг и пятницу.Пользователям в ходе теста надо ответить на два вопроса: о необходимости обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии отсутствия у них медотвода) и приоритете развития личного или общественного транспорта. Тестовое голосование завершится в 20.00 30 июля. Принять участие в нем могут все жители столицы от 18 лет с полной учетной записью на mos.ru.
https://radiosputnik.ria.ru/20210729/golosovanie-1743401033.html
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общество, выборы, голосование, москва, россия
Более 130 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования
Более 130 тысяч москвичей приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования