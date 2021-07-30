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КГБ Белоруссии заявил о данных по подготовке терактов в Минске и регионах

КГБ Белоруссии заявил о данных по подготовке терактов в Минске и регионах - РИА Новости, 30.07.2021

КГБ Белоруссии заявил о данных по подготовке терактов в Минске и регионах

Комитет госбезопасности Белоруссии располагает данными о подготовке из-за границы ряда терактов в Минске и областях республики, заказчики и исполнители... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:49

2021-07-30T14:49

2021-07-30T15:32

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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии располагает данными о подготовке из-за границы ряда терактов в Минске и областях республики, заказчики и исполнители известны, заявил в пятницу глава ведомства Иван Тертель."Комитет располагает достоверными сведениями о том, что в настоящее время за рубежом планируют ряд подобных акций (тем, которые были предотвращены - атаке на военный объект, покушению на журналиста Григория Азаренка – ред.) на территории Минска, Минской, Гродненской и Брестской областей. Заказчики и исполнители нам известны, работа по документированию и пресечению их преступной деятельности находится в активной фазе. Подробности в свое время доведем до общественности", - приводит слова Тертеля государственная газета "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.При этом Тертель указал, что, хотя спецслужбы отдельных западных государств осведомлены о планах террористов, "мер по локализации их деятельности на своей территории не предпринимают".В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка.Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста гостелеканала СТВ Азаренка. Позже белорусский телеканал ОНТ сообщил, что администратором радикального Telegram-сообщества "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который, по версии спецслужб, планировал теракты в республике, является гражданин Германии Денис Хофман. МИД Белоруссии официально проинформировал Берлин по поводу Хофмана.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210730/belorussiya-1743489307.html

https://ria.ru/20210730/lukashenko-1743606756.html

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в мире, белоруссия, минск, кгб белоруссии, минская область, гродненская область, брестская область