https://ria.ru/20210730/sudokhodstvo-1743551449.html
В России протестируют технологии автономного судоходства
В России протестируют технологии автономного судоходства - РИА Новости, 30.07.2021
В России протестируют технологии автономного судоходства
Ущерб от аварий в судоходстве исчисляется миллиардами долларов в год: разливы нефти из танкеров загрязняют тысячи квадратных километров океана, а инцидент с... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T08:39
2021-07-30T08:39
2021-07-30T08:39
технологии
суэцкий канал
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Ущерб от аварий в судоходстве исчисляется миллиардами долларов в год: разливы нефти из танкеров загрязняют тысячи квадратных километров океана, а инцидент с контейнеровозом Evergreen в Суэцком канале в текущем году поставил под удар всю мировую логистику. Автономное судоходство поможет снизить эти риски, причем Россия уже тестирует эту технику "в железе", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отраслевого центра "Маринет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Пинский."Сейчас, как и на любом виде транспорта, больше 80% инцидентов в море происходит по вине человека, причем в основном это субъективные причины: потеря концентрации внимания, неправильные коммуникации и прочее", - объясняет Пинский.В России, по его словам, проведены первые испытания самоуправляемых судов, и разрабатывается нормативная база по регулированию этого сегмента перевозок. Специалисты рассчитывают, что это позволит решить проблему безопасности, исключив человеческий фактор, за счёт управления судами в автоматическом режиме."Технология, которую мы продвигаем, предполагает комбинацию даже нескольких вещей – автоматические системы на борту, дистанционный контроль со стороны судоводителей на берегу, плюс возможность человеку вмешаться в процесс управления в любой нештатной ситуации. Задача – убрать человека из постоянного управления судном", - пояснил эксперт.Меньше людей, большей местаНо это не означает, что суда лишатся экипажей. По словам Пинского, на пассажирском лайнере останутся стюарды, медики, на сервисных судах - техники и инженеры, появятся особые аварийные команды, которые при возникновении внештатных ситуаций смогут взять управление судном на себя. Судоводителей же из капитанской рубки переместят в комфортные офисы на берегу, откуда в дистанционном режиме судами смогут управлять не только мужчины (сейчас именно они чаще всего выбирают эту профессию), но и женщины, люди с ограничениями по здоровью или возрастные, для которых выход в море слишком опасен.Эксперт прогнозирует, что в долгосрочной перспективе привычный облик морских судов изменится за счёт сокращения помещений на борту и систем жизнеобеспечения для экипажа. "Это означает, что судно сможет перевозить больший объем грузов при тех же размерах, а значит позволит зарабатывать больше. Появится возможность более эффективного планирования рейса судна, без оглядки на человека на борту, а также множество возможностей оптимизации с помощью аналитики", - утверждает Пинский.Еще одним преимуществом с экономической точки зрения станет сокращение убытков за счет сокращения численности экипажа и снижения риска возникновения инцидентов на воде, благодаря автоматическому управлению судном.Прорывные электротехнологииСинергия автономности и электричества в будущем может привести к полному отказу судоходных компаний от профессии судоводителя, полагает глава "Маринет".Электрические суда уже появились во всем мире, в том числе в России и зачастую применяются в черте городов, где экологические проблемы наиболее заметны, но в перспективе пойдут по рекам, выйдут в море, заменяя собой теплоходы и дизель-электроходы. Электросуда проще в обслуживании и эффективнее в управлении, чем, например, их предшественники на дизтопливе, и не требую сложных инженерных систем, объясняет Пинский."Я думаю, что сочетание этих двух технологий – автономное судовождение и электрические суда – приведет к появлению принципиально новых судов. Это то, что будет формировать облик будущего транспорта, и морского, и речного на протяжении ближайших десятилетий", - резюмировал эксперт.
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технологии, суэцкий канал, национальная технологическая инициатива (нти), россия
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости.
Ущерб от аварий в судоходстве исчисляется миллиардами долларов в год: разливы нефти из танкеров загрязняют тысячи квадратных километров океана, а инцидент с контейнеровозом Evergreen в Суэцком канале
в текущем году поставил под удар всю мировую логистику. Автономное судоходство поможет снизить эти риски, причем Россия
уже тестирует эту технику "в железе", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отраслевого центра "Маринет" Национальной технологической инициативы (НТИ)
Александр Пинский.
"Сейчас, как и на любом виде транспорта, больше 80% инцидентов в море происходит по вине человека, причем в основном это субъективные причины: потеря концентрации внимания, неправильные коммуникации и прочее", - объясняет Пинский.
В России, по его словам, проведены первые испытания самоуправляемых судов, и разрабатывается нормативная база по регулированию этого сегмента перевозок. Специалисты рассчитывают, что это позволит решить проблему безопасности, исключив человеческий фактор, за счёт управления судами в автоматическом режиме.
"Технология, которую мы продвигаем, предполагает комбинацию даже нескольких вещей – автоматические системы на борту, дистанционный контроль со стороны судоводителей на берегу, плюс возможность человеку вмешаться в процесс управления в любой нештатной ситуации. Задача – убрать человека из постоянного управления судном", - пояснил эксперт.
Меньше людей, большей места
Но это не означает, что суда лишатся экипажей. По словам Пинского, на пассажирском лайнере останутся стюарды, медики, на сервисных судах - техники и инженеры, появятся особые аварийные команды, которые при возникновении внештатных ситуаций смогут взять управление судном на себя. Судоводителей же из капитанской рубки переместят в комфортные офисы на берегу, откуда в дистанционном режиме судами смогут управлять не только мужчины (сейчас именно они чаще всего выбирают эту профессию), но и женщины, люди с ограничениями по здоровью или возрастные, для которых выход в море слишком опасен.
Эксперт прогнозирует, что в долгосрочной перспективе привычный облик морских судов изменится за счёт сокращения помещений на борту и систем жизнеобеспечения для экипажа. "Это означает, что судно сможет перевозить больший объем грузов при тех же размерах, а значит позволит зарабатывать больше. Появится возможность более эффективного планирования рейса судна, без оглядки на человека на борту, а также множество возможностей оптимизации с помощью аналитики", - утверждает Пинский.
Еще одним преимуществом с экономической точки зрения станет сокращение убытков за счет сокращения численности экипажа и снижения риска возникновения инцидентов на воде, благодаря автоматическому управлению судном.
Прорывные электротехнологии
Синергия автономности и электричества в будущем может привести к полному отказу судоходных компаний от профессии судоводителя, полагает глава "Маринет".
Электрические суда уже появились во всем мире, в том числе в России и зачастую применяются в черте городов, где экологические проблемы наиболее заметны, но в перспективе пойдут по рекам, выйдут в море, заменяя собой теплоходы и дизель-электроходы. Электросуда проще в обслуживании и эффективнее в управлении, чем, например, их предшественники на дизтопливе, и не требую сложных инженерных систем, объясняет Пинский.
"Я думаю, что сочетание этих двух технологий – автономное судовождение и электрические суда – приведет к появлению принципиально новых судов. Это то, что будет формировать облик будущего транспорта, и морского, и речного на протяжении ближайших десятилетий", - резюмировал эксперт.