Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210730/sovremennik-1743613446.html
В Кремле переадресовали в Минкульт вопрос о постановке в "Современнике"
В Кремле переадресовали в Минкульт вопрос о постановке в "Современнике" - РИА Новости, 30.07.2021
В Кремле переадресовали в Минкульт вопрос о постановке в "Современнике"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе намерения Следственного комитета проверить постановку театра "Современник" на предмет... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:26
2021-07-30T13:29
культура
дмитрий песков
александр бастрыкин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
следственный комитет россии (ск рф)
современник (театр)
новости культуры
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе намерения Следственного комитета проверить постановку театра "Современник" на предмет возможного оскорбления ветеранов.Ранее в пресс-службе СК сообщили РИА Новости, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить постановки театра "Современник" на возможное оскорбление ветеранов."Я не знаю, о чем идет речь, я вам честно скажу. Упустил я этот сюжет. Минкульт у нас занимается театрами, все же лучше туда обращаться… Не знаю, о каких словах идет речь. Действительно, я просто не в курсе", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210721/spektakl-1742289660.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, александр бастрыкин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), следственный комитет россии (ск рф), современник (театр), новости культуры, театр
13:26 30.07.2021 (обновлено: 13:29 30.07.2021)
 
В Кремле переадресовали в Минкульт вопрос о постановке в "Современнике"

Пресс-секретарь Путина Песков переадресовал в Минкульт вопрос о постановке в "Современнике"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе намерения Следственного комитета проверить постановку театра "Современник" на предмет возможного оскорбления ветеранов.
Ранее в пресс-службе СК сообщили РИА Новости, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить постановки театра "Современник" на возможное оскорбление ветеранов.
"Я не знаю, о чем идет речь, я вам честно скажу. Упустил я этот сюжет. Минкульт у нас занимается театрами, все же лучше туда обращаться… Не знаю, о каких словах идет речь. Действительно, я просто не в курсе", - сказал Песков журналистам.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 21:47Культура
"Офицеры России" пожаловались в ГП из-за спектакля "Современника"
 
КультураДмитрий ПесковАлександр БастрыкинМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Следственный комитет России (СК РФ)Современник (театр)Новости культурыТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36СМИ: водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
Лента новостейМолния