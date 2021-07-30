https://ria.ru/20210730/sovremennik-1743613446.html

В Кремле переадресовали в Минкульт вопрос о постановке в "Современнике"

В Кремле переадресовали в Минкульт вопрос о постановке в "Современнике" - РИА Новости, 30.07.2021

В Кремле переадресовали в Минкульт вопрос о постановке в "Современнике"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе намерения Следственного комитета проверить постановку театра "Современник" на предмет... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:26

2021-07-30T13:26

2021-07-30T13:29

культура

дмитрий песков

александр бастрыкин

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

следственный комитет россии (ск рф)

современник (театр)

новости культуры

театр

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе намерения Следственного комитета проверить постановку театра "Современник" на предмет возможного оскорбления ветеранов.Ранее в пресс-службе СК сообщили РИА Новости, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить постановки театра "Современник" на возможное оскорбление ветеранов."Я не знаю, о чем идет речь, я вам честно скажу. Упустил я этот сюжет. Минкульт у нас занимается театрами, все же лучше туда обращаться… Не знаю, о каких словах идет речь. Действительно, я просто не в курсе", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210721/spektakl-1742289660.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, александр бастрыкин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), следственный комитет россии (ск рф), современник (театр), новости культуры, театр