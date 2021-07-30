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В Кремле переадресовали в Минкульт вопрос о постановке в "Современнике"
В Кремле переадресовали в Минкульт вопрос о постановке в "Современнике" - РИА Новости, 30.07.2021
В Кремле переадресовали в Минкульт вопрос о постановке в "Современнике"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе намерения Следственного комитета проверить постановку театра "Современник" на предмет... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:26
2021-07-30T13:26
2021-07-30T13:29
культура
дмитрий песков
александр бастрыкин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
следственный комитет россии (ск рф)
современник (театр)
новости культуры
театр
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе намерения Следственного комитета проверить постановку театра "Современник" на предмет возможного оскорбления ветеранов.Ранее в пресс-службе СК сообщили РИА Новости, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить постановки театра "Современник" на возможное оскорбление ветеранов."Я не знаю, о чем идет речь, я вам честно скажу. Упустил я этот сюжет. Минкульт у нас занимается театрами, все же лучше туда обращаться… Не знаю, о каких словах идет речь. Действительно, я просто не в курсе", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, александр бастрыкин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), следственный комитет россии (ск рф), современник (театр), новости культуры, театр
13:26 30.07.2021 (обновлено: 13:29 30.07.2021)
В Кремле переадресовали в Минкульт вопрос о постановке в "Современнике"
Пресс-секретарь Путина Песков переадресовал в Минкульт вопрос о постановке в "Современнике"