https://ria.ru/20210730/sotrudnichestvo-1743572898.html
Россия и Китай продолжат поиски новых моделей сотрудничества в области СМИ
Россия и Китай продолжат поиски новых моделей сотрудничества в области СМИ - РИА Новости, 30.07.2021
Россия и Китай продолжат поиски новых моделей сотрудничества в области СМИ
В четверг прошло 14-е онлайн-заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области средств массовой информации Китайско-Российской комиссии по гуманитарному... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:47
2021-07-30T10:47
2021-07-30T10:47
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
россия
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МОСКВА, 30 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В четверг прошло 14-е онлайн-заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области средств массовой информации Китайско-Российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. На нем приняли участие более 40 представителей различных ведомств, центральных и региональных СМИ двух стран.На мероприятии выступили заместитель руководителя Главного государственного управления по делам радиовещания и телевидения КНР Мэн Дун и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Мухарбиевна Черкесова.На заседание стороны обобщили достижения, достигнутые в медиасотрудничестве в прошлом году. Участники заседания отметили, что этот год –знаменательный для Китая и для китайско-российских отношений: в Китае недавно отметили 100-летие образования Компартии Китая; Китай и Россия также отмечают 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.Выступление генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на торжестве, посвященном 100-летию Компартии Китая, а также встреча лидеров Китая и России 28 июня указали дальнейшее направление развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Медиасотрудничество в качестве важной составляющей гуманитарного обмена и взаимодействия Китая и России, играет важную роль в реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран и углублении дружественных межгосударственных отношений.Начиная с минувшего года, китайские и российские СМИ, активно освещая противоэпидемическую работу в обеих странах, продолжили успешное и эффективное сотрудничество. Медиаструктуры двух стран представили аудитории целый ряд высококачественных объективных сообщений и репортажей, посвященных общению на высоком уровне, скоординированному развитию инициатив "Один пояс и один путь" и "Большое евразийское партнёрство", противоэпидемической работе и др. СМИ двух стран поддерживают друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов каждой из сторон, играя активную роль для формирования благоприятного общественного мнения на международной арене.Говоря о следующем этапе совместной работы СМИ Китая и России, стороны единогласно высказались за необходимость усиливать обмен идеями и мнениями, укрепить стратегическое взаимодействие, продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся ключевых озабоченностей и представляющих взаимный интерес.Стороны пообещали продолжить поиски новых моделей сотрудничества, чтобы в разных форматах рассказывать о людях и историях в контексте китайско-российской дружбы, еще более ярко представить рассказы о двустороннем общении, играть более активную роль в укреплении фундамента китайско-российской дружбы, как в плане общественного сознания, так и в сфере формирования благоприятного общественного мнения. Стороны выразили готовность продолжить углубление сотрудничества в таких сферах, как переводы и подготовка программ, совместный выпуск медиапродукции, переводы и издание литературных произведений двух стран др., а также продолжить реализацию брендовых проектов, расширять сферы медиасотрудничества, чтобы выявить новый потенциал медиавзаимодействия.
https://ria.ru/20210726/pekin-1742896395.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин, россия
МОСКВА, 30 июл - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В четверг прошло 14-е онлайн-заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области средств массовой информации Китайско-Российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. На нем приняли участие более 40 представителей различных ведомств, центральных и региональных СМИ двух стран.
На мероприятии выступили заместитель руководителя Главного государственного управления по делам радиовещания и телевидения КНР Мэн Дун и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Мухарбиевна Черкесова.
На заседание стороны обобщили достижения, достигнутые в медиасотрудничестве в прошлом году. Участники заседания отметили, что этот год –знаменательный для Китая и для китайско-российских отношений: в Китае недавно отметили 100-летие образования Компартии Китая; Китай и Россия также отмечают 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Выступление генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина
на торжестве, посвященном 100-летию Компартии Китая, а также встреча лидеров Китая и России 28 июня указали дальнейшее направление развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Медиасотрудничество в качестве важной составляющей гуманитарного обмена и взаимодействия Китая и России, играет важную роль в реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран и углублении дружественных межгосударственных отношений.
Начиная с минувшего года, китайские и российские СМИ, активно освещая противоэпидемическую работу в обеих странах, продолжили успешное и эффективное сотрудничество. Медиаструктуры двух стран представили аудитории целый ряд высококачественных объективных сообщений и репортажей, посвященных общению на высоком уровне, скоординированному развитию инициатив "Один пояс и один путь" и "Большое евразийское партнёрство", противоэпидемической работе и др. СМИ двух стран поддерживают друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов каждой из сторон, играя активную роль для формирования благоприятного общественного мнения на международной арене.
Говоря о следующем этапе совместной работы СМИ Китая и России, стороны единогласно высказались за необходимость усиливать обмен идеями и мнениями, укрепить стратегическое взаимодействие, продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся ключевых озабоченностей и представляющих взаимный интерес.
Стороны пообещали продолжить поиски новых моделей сотрудничества, чтобы в разных форматах рассказывать о людях и историях в контексте китайско-российской дружбы, еще более ярко представить рассказы о двустороннем общении, играть более активную роль в укреплении фундамента китайско-российской дружбы, как в плане общественного сознания, так и в сфере формирования благоприятного общественного мнения. Стороны выразили готовность продолжить углубление сотрудничества в таких сферах, как переводы и подготовка программ, совместный выпуск медиапродукции, переводы и издание литературных произведений двух стран др., а также продолжить реализацию брендовых проектов, расширять сферы медиасотрудничества, чтобы выявить новый потенциал медиавзаимодействия.