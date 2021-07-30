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"Росгеология" пробурит еще несколько скважин под Азовским морем
"Росгеология" пробурит еще несколько скважин под Азовским морем - РИА Новости, 30.07.2021
"Росгеология" пробурит еще несколько скважин под Азовским морем
"Росгеология" намерена пробурить скважины глубиной до 500 метров для разведки питьевой воды под Азовским морем. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:17
2021-07-30T23:49
республика крым
росгеология
азовское море
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. "Росгеология" намерена пробурить скважины глубиной до 500 метров для разведки питьевой воды под Азовским морем."Геологические изыскания на воду в акватории Азовского моря проводятся впервые, и первые результаты поискового бурения подтверждают гипотезы ученых о существовании палеорусел рек под дном Азова и наличии в них запасов подземных вод", — заявил гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков, его слова приводятся на сайте компании.Он отметил, что новые скважины пробурят на близком расстоянии от берега.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что под Азовским морем добыли первую партию питьевой воды на глубине около 100 метров. Ее качество проверят в московской лаборатории. Таким образом полуостров обеспечен питьевой водой на ближайшие два года, заметил он. Хуснуллин добавил, что поиски продолжат, их результаты станут известны к концу сентября.Водоснабжение в КрымуСеверо-Крымский канал обеспечивал большую часть потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения региона с Россией Украина перекрыла ее подачу в республику. На решение проблемы российское правительство направило 50 миллиардов рублей.Сейчас дефицит в Крыму ликвидировали. По словам Хуснуллина, к такому результату привела системная работа по поиску новых подземных запасов и уменьшение потерь в существующих сетях.Весной в регионе запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они позволят городу получать от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Это покроет потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей.Правительство в июле выделило "Росгеологии" дополнительную субсидию размером в 300 миллионов рублей для проведения геологоразведки в Азовском море. Кроме того, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, на капитальный ремонт водоводов в Крыму направят более двух миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210730/voda-1743631323.html
https://ria.ru/20210708/voda-1740516806.html
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республика крым, росгеология, азовское море, россия
16:17 30.07.2021 (обновлено: 23:49 30.07.2021)
 
"Росгеология" пробурит еще несколько скважин под Азовским морем

"Росгеология" пробурит скважины глубиной до 500 метров для поиска пресной воды под Азовским морем

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаботы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. "Росгеология" намерена пробурить скважины глубиной до 500 метров для разведки питьевой воды под Азовским морем.
"Геологические изыскания на воду в акватории Азовского моря проводятся впервые, и первые результаты поискового бурения подтверждают гипотезы ученых о существовании палеорусел рек под дном Азова и наличии в них запасов подземных вод", — заявил гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков, его слова приводятся на сайте компании.
Он отметил, что новые скважины пробурят на близком расстоянии от берега.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что под Азовским морем добыли первую партию питьевой воды на глубине около 100 метров. Ее качество проверят в московской лаборатории. Таким образом полуостров обеспечен питьевой водой на ближайшие два года, заметил он. Хуснуллин добавил, что поиски продолжат, их результаты станут известны к концу сентября.
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Северо-Крымский канал обеспечивал большую часть потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения региона с Россией Украина перекрыла ее подачу в республику. На решение проблемы российское правительство направило 50 миллиардов рублей.
Сейчас дефицит в Крыму ликвидировали. По словам Хуснуллина, к такому результату привела системная работа по поиску новых подземных запасов и уменьшение потерь в существующих сетях.
Весной в регионе запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они позволят городу получать от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Это покроет потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей.
Правительство в июле выделило "Росгеологии" дополнительную субсидию размером в 300 миллионов рублей для проведения геологоразведки в Азовском море. Кроме того, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, на капитальный ремонт водоводов в Крыму направят более двух миллиардов рублей.
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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Республика КрымРосгеологияАзовское мореРоссия
 
 
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