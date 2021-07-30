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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/shtamm-1743598556.html
Центр "Вектор" оценил угрозу распространения гамма-штамма в России
Центр "Вектор" оценил угрозу распространения гамма-штамма в России - РИА Новости, 30.07.2021
Центр "Вектор" оценил угрозу распространения гамма-штамма в России
Распространение бразильского штамма коронавируса "гамма" в России маловероятно, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:26
2021-07-30T12:26
распространение коронавируса
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здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Распространение бразильского штамма коронавируса "гамма" в России маловероятно, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Бразильский вариант коронавируса... получен, он проходит в настоящее время... свои исследования", - сказал он журналистам."Встречается вариант "гамма" сегодня только в одном субъекте Российской Федерации, дальнейшее распространение он не получил", - сказал он журналистам.Максютов уточнил, что речь идет про Якутию."Распространение "гамма"-варианта маловероятно по той причине, что вариант "дельта", который в подавляющем большинстве регионов заполонил фактически все разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать", - уточнил он.
https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743580074.html
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общество, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ринат максютов
12:26 30.07.2021
 
Центр "Вектор" оценил угрозу распространения гамма-штамма в России

Глава "Вектора" Максютов: распространение гамма-штамма коронавируса в России маловероятно

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Распространение бразильского штамма коронавируса "гамма" в России маловероятно, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Бразильский вариант коронавируса... получен, он проходит в настоящее время... свои исследования", - сказал он журналистам.
"Встречается вариант "гамма" сегодня только в одном субъекте Российской Федерации, дальнейшее распространение он не получил", - сказал он журналистам.
Максютов уточнил, что речь идет про Якутию.
"Распространение "гамма"-варианта маловероятно по той причине, что вариант "дельта", который в подавляющем большинстве регионов заполонил фактически все разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать", - уточнил он.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРинат Максютов
 
 
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