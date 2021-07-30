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Центр "Вектор" оценил угрозу распространения гамма-штамма в России
Центр "Вектор" оценил угрозу распространения гамма-штамма в России - РИА Новости, 30.07.2021
Центр "Вектор" оценил угрозу распространения гамма-штамма в России
Распространение бразильского штамма коронавируса "гамма" в России маловероятно, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:26
2021-07-30T12:26
2021-07-30T12:26
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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Распространение бразильского штамма коронавируса "гамма" в России маловероятно, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Бразильский вариант коронавируса... получен, он проходит в настоящее время... свои исследования", - сказал он журналистам."Встречается вариант "гамма" сегодня только в одном субъекте Российской Федерации, дальнейшее распространение он не получил", - сказал он журналистам.Максютов уточнил, что речь идет про Якутию."Распространение "гамма"-варианта маловероятно по той причине, что вариант "дельта", который в подавляющем большинстве регионов заполонил фактически все разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать", - уточнил он.
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Центр "Вектор" оценил угрозу распространения гамма-штамма в России
Глава "Вектора" Максютов: распространение гамма-штамма коронавируса в России маловероятно