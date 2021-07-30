https://ria.ru/20210730/shtamm-1743598556.html

Центр "Вектор" оценил угрозу распространения гамма-штамма в России

Центр "Вектор" оценил угрозу распространения гамма-штамма в России - РИА Новости, 30.07.2021

Центр "Вектор" оценил угрозу распространения гамма-штамма в России

Распространение бразильского штамма коронавируса "гамма" в России маловероятно, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:26

2021-07-30T12:26

2021-07-30T12:26

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739439873_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_7841a135cfded54ec2b37380ccf44d63.jpg

ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Распространение бразильского штамма коронавируса "гамма" в России маловероятно, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Бразильский вариант коронавируса... получен, он проходит в настоящее время... свои исследования", - сказал он журналистам."Встречается вариант "гамма" сегодня только в одном субъекте Российской Федерации, дальнейшее распространение он не получил", - сказал он журналистам.Максютов уточнил, что речь идет про Якутию."Распространение "гамма"-варианта маловероятно по той причине, что вариант "дельта", который в подавляющем большинстве регионов заполонил фактически все разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать", - уточнил он.

https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743580074.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ринат максютов