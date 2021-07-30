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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/sertifikat-1743634987.html
В Псковской области проверят сообщения о продаже сертификатов о вакцинации
В Псковской области проверят сообщения о продаже сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 30.07.2021
В Псковской области проверят сообщения о продаже сертификатов о вакцинации
Полиция проверяет данные о продаже сертификатов вакцинации от коронавируса в Псковской области, а также о внесении медработниками своих данных в соответствующий РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:00
2021-07-30T15:00
распространение коронавируса
происшествия
псковская область
здоровье - общество
коронавирусы
михаил ведерников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Полиция проверяет данные о продаже сертификатов вакцинации от коронавируса в Псковской области, а также о внесении медработниками своих данных в соответствующий регистр без прохождения вакцинации, сообщил начальник УМВД по региону Алексей Овсянников.Как сообщал псковский губернатор Михаил Ведерников, после выявления случая фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Невельской межрайонной больнице возбуждено уголовное дело."На сегодняшний день в управлении экономической безопасности УМВД по Псковской области имеется информация о том, что сертификаты продаются заинтересованным гражданам с последующим внесением персональных данных в федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. Размеры вознаграждения варьируются от 5 до 20 тысяч рублей", - сказал Овсянников на заседании регионального оперштаба, которое транслировалось Псковским агентством информации."Также в данную базу медицинский персонал вносит свои данные без прохождения процедуры вакцинирования. Информация такая у нас имеется и находится сейчас в стадии проверки", – добавил он.Как уточнил глава областного управления МВД, в Невельской межрайонной больнице в конце июня был выявлен факт внесения в федеральный регистр вакцинированных от коронавируса недостоверных сведений."Мы контроль в этом направлении не ослабим и будем продолжать бороться с этим мракобесием. Особенно печально, когда оно исходит из медицинского сообщества", – заключил Овсянников.
https://ria.ru/20210729/medsestra-1743486677.html
https://ria.ru/20210715/sertifikat-1741325017.html
https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739694597.html
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происшествия, псковская область, здоровье - общество, коронавирусы, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:00 30.07.2021
 
В Псковской области проверят сообщения о продаже сертификатов о вакцинации

Полиция проверит сообщения о продаже сертификатов вакцинации от коронавируса в Псковской области

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Полиция проверяет данные о продаже сертификатов вакцинации от коронавируса в Псковской области, а также о внесении медработниками своих данных в соответствующий регистр без прохождения вакцинации, сообщил начальник УМВД по региону Алексей Овсянников.
Как сообщал псковский губернатор Михаил Ведерников, после выявления случая фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Невельской межрайонной больнице возбуждено уголовное дело.
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"На сегодняшний день в управлении экономической безопасности УМВД по Псковской области имеется информация о том, что сертификаты продаются заинтересованным гражданам с последующим внесением персональных данных в федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. Размеры вознаграждения варьируются от 5 до 20 тысяч рублей", - сказал Овсянников на заседании регионального оперштаба, которое транслировалось Псковским агентством информации.
"Также в данную базу медицинский персонал вносит свои данные без прохождения процедуры вакцинирования. Информация такая у нас имеется и находится сейчас в стадии проверки", – добавил он.
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В Москве возбудили дело о фальшивых сертификатах о вакцинации
Как уточнил глава областного управления МВД, в Невельской межрайонной больнице в конце июня был выявлен факт внесения в федеральный регистр вакцинированных от коронавируса недостоверных сведений.
"Мы контроль в этом направлении не ослабим и будем продолжать бороться с этим мракобесием. Особенно печально, когда оно исходит из медицинского сообщества", – заключил Овсянников.
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