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Россия рассчитывает запустить "Русские сезоны" осенью в Южной Корее
Россия рассчитывает запустить "Русские сезоны" осенью в Южной Корее - РИА Новости, 30.07.2021
Россия рассчитывает запустить "Русские сезоны" осенью в Южной Корее
Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с министром культуры, спорта и туризма Республики Корея Хван Хи развитие культурного диалога между странами и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T18:25
2021-07-30T18:25
2021-07-30T18:25
культура
южная корея
новости культуры
ольга любимова
россия
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РИМ, 30 июл – РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с министром культуры, спорта и туризма Республики Корея Хван Хи развитие культурного диалога между странами и старт фестиваля "Русские сезоны" в Южной Корее осенью, сообщили российским журналистам на полях встречи в Италии министров культуры стран "Большой двадцатки".Любимова заявила, что высокий темп роста культурных связей между Россией и Республикой Корея важен для укрепления двусторонних отношений. По ее словам, несмотря на пандемию, российская и южнокорейская стороны стремились не отменять, а переносить совместные проекты или проводить их в онлайн-формате.Министр культуры России сообщила, что сейчас под существующие реалии адаптируется программа открытия фестиваля.Она также отметила, что в образовательном проекте, который стал частью "Русских сезонов", приняли участие корейские студенты – в "Школу Иннопрактики и Русских сезонов" приглашаются талантливые ребята из разных стран для прохождения обучения у известных деятелей культуры России по различным направлениям.Министр отметил, что готов сделать все возможное, чтобы провести концерт ансамбля Башмета. Таким образом Хван Хи подтвердил намерение южнокорейской стороны и дальше укреплять культурные связи с Россией. В завершение переговоров Любимова пригласила южнокорейского коллегу лично принять участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в Северной столице в ноябре этого года. При этом южнокорейская сторона представит яркую программу, посвященную Году культурных обменов и "Русским сезонам".
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южная корея, новости культуры, ольга любимова, россия
РИМ, 30 июл – РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с министром культуры, спорта и туризма Республики Корея Хван Хи развитие культурного диалога между странами и старт фестиваля "Русские сезоны" в Южной Корее осенью, сообщили российским журналистам на полях встречи в Италии министров культуры стран "Большой двадцатки".
Любимова заявила, что высокий темп роста культурных связей между Россией и Республикой Корея важен для укрепления двусторонних отношений. По ее словам, несмотря на пандемию, российская и южнокорейская стороны стремились не отменять, а переносить совместные проекты или проводить их в онлайн-формате.
"Важной вехой для отношений между нашими странами является 30-летие установления дипломатических отношений. Специально к этому событию приурочены Год культурных обменов и крупномасштабный проект "Русские сезоны", который мы рассчитываем запустить уже осенью текущего года", — добавила она.
Министр культуры России сообщила, что сейчас под существующие реалии адаптируется программа открытия фестиваля.
"Надеемся на улучшение эпидемиологической обстановки и планируем провести церемонию выступлением камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета", — рассказала Ольга Любимова.
Она также отметила, что в образовательном проекте, который стал частью "Русских сезонов", приняли участие корейские студенты – в "Школу Иннопрактики и Русских сезонов" приглашаются талантливые ребята из разных стран для прохождения обучения у известных деятелей культуры России по различным направлениям.
"Конечно, мы понимаем, что фестиваль "Русские сезоны" в нынешних условиях будет провести достаточно сложно. Тем не менее, я надеюсь, что нам все же удастся реализовать этот проект, и предоставить возможность жителям Южной Кореи сполна насладиться российской культурой", — прокомментировал южнокорейский министр Хван Хи.
Министр отметил, что готов сделать все возможное, чтобы провести концерт ансамбля Башмета. Таким образом Хван Хи подтвердил намерение южнокорейской стороны и дальше укреплять культурные связи с Россией.
"Наши страны связывает многолетний опыт двустороннего сотрудничества. Подобный формат создаст фундамент для прочного партнерства", — заверил Хван Хи.
В завершение переговоров Любимова пригласила южнокорейского коллегу лично принять участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в Северной столице в ноябре этого года. При этом южнокорейская сторона представит яркую программу, посвященную Году культурных обменов и "Русским сезонам".