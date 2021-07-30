https://ria.ru/20210730/russkiesezony-1743659272.html

Россия рассчитывает запустить "Русские сезоны" осенью в Южной Корее

Россия рассчитывает запустить "Русские сезоны" осенью в Южной Корее - РИА Новости, 30.07.2021

Россия рассчитывает запустить "Русские сезоны" осенью в Южной Корее

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с министром культуры, спорта и туризма Республики Корея Хван Хи развитие культурного диалога между странами и... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T18:25

2021-07-30T18:25

2021-07-30T18:25

культура

южная корея

новости культуры

ольга любимова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578070744_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_ad9ebd9a2e189a87fe97fb94372b4740.jpg

РИМ, 30 июл – РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с министром культуры, спорта и туризма Республики Корея Хван Хи развитие культурного диалога между странами и старт фестиваля "Русские сезоны" в Южной Корее осенью, сообщили российским журналистам на полях встречи в Италии министров культуры стран "Большой двадцатки".Любимова заявила, что высокий темп роста культурных связей между Россией и Республикой Корея важен для укрепления двусторонних отношений. По ее словам, несмотря на пандемию, российская и южнокорейская стороны стремились не отменять, а переносить совместные проекты или проводить их в онлайн-формате.Министр культуры России сообщила, что сейчас под существующие реалии адаптируется программа открытия фестиваля.Она также отметила, что в образовательном проекте, который стал частью "Русских сезонов", приняли участие корейские студенты – в "Школу Иннопрактики и Русских сезонов" приглашаются талантливые ребята из разных стран для прохождения обучения у известных деятелей культуры России по различным направлениям.Министр отметил, что готов сделать все возможное, чтобы провести концерт ансамбля Башмета. Таким образом Хван Хи подтвердил намерение южнокорейской стороны и дальше укреплять культурные связи с Россией. В завершение переговоров Любимова пригласила южнокорейского коллегу лично принять участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в Северной столице в ноябре этого года. При этом южнокорейская сторона представит яркую программу, посвященную Году культурных обменов и "Русским сезонам".

https://ria.ru/20210726/festival-1742919129.html

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, новости культуры, ольга любимова, россия