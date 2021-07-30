Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210730/russkiesezony-1743659272.html
Россия рассчитывает запустить "Русские сезоны" осенью в Южной Корее
Россия рассчитывает запустить "Русские сезоны" осенью в Южной Корее - РИА Новости, 30.07.2021
Россия рассчитывает запустить "Русские сезоны" осенью в Южной Корее
Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с министром культуры, спорта и туризма Республики Корея Хван Хи развитие культурного диалога между странами и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T18:25
2021-07-30T18:25
культура
южная корея
новости культуры
ольга любимова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578070744_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_ad9ebd9a2e189a87fe97fb94372b4740.jpg
РИМ, 30 июл – РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с министром культуры, спорта и туризма Республики Корея Хван Хи развитие культурного диалога между странами и старт фестиваля "Русские сезоны" в Южной Корее осенью, сообщили российским журналистам на полях встречи в Италии министров культуры стран "Большой двадцатки".Любимова заявила, что высокий темп роста культурных связей между Россией и Республикой Корея важен для укрепления двусторонних отношений. По ее словам, несмотря на пандемию, российская и южнокорейская стороны стремились не отменять, а переносить совместные проекты или проводить их в онлайн-формате.Министр культуры России сообщила, что сейчас под существующие реалии адаптируется программа открытия фестиваля.Она также отметила, что в образовательном проекте, который стал частью "Русских сезонов", приняли участие корейские студенты – в "Школу Иннопрактики и Русских сезонов" приглашаются талантливые ребята из разных стран для прохождения обучения у известных деятелей культуры России по различным направлениям.Министр отметил, что готов сделать все возможное, чтобы провести концерт ансамбля Башмета. Таким образом Хван Хи подтвердил намерение южнокорейской стороны и дальше укреплять культурные связи с Россией. В завершение переговоров Любимова пригласила южнокорейского коллегу лично принять участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в Северной столице в ноябре этого года. При этом южнокорейская сторона представит яркую программу, посвященную Году культурных обменов и "Русским сезонам".
https://ria.ru/20210726/festival-1742919129.html
южная корея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578070744_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c7e3f6697f7794dbf3f2a76e1a9b2588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южная корея, новости культуры, ольга любимова, россия
18:25 30.07.2021
 

Россия рассчитывает запустить "Русские сезоны" осенью в Южной Корее

© предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"Оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
Оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
© предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"
Читать ria.ru в
РИМ, 30 июл – РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с министром культуры, спорта и туризма Республики Корея Хван Хи развитие культурного диалога между странами и старт фестиваля "Русские сезоны" в Южной Корее осенью, сообщили российским журналистам на полях встречи в Италии министров культуры стран "Большой двадцатки".
Любимова заявила, что высокий темп роста культурных связей между Россией и Республикой Корея важен для укрепления двусторонних отношений. По ее словам, несмотря на пандемию, российская и южнокорейская стороны стремились не отменять, а переносить совместные проекты или проводить их в онлайн-формате.
"Важной вехой для отношений между нашими странами является 30-летие установления дипломатических отношений. Специально к этому событию приурочены Год культурных обменов и крупномасштабный проект "Русские сезоны", который мы рассчитываем запустить уже осенью текущего года", — добавила она.
Министр культуры России сообщила, что сейчас под существующие реалии адаптируется программа открытия фестиваля.
"Надеемся на улучшение эпидемиологической обстановки и планируем провести церемонию выступлением камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета", — рассказала Ольга Любимова.
Она также отметила, что в образовательном проекте, который стал частью "Русских сезонов", приняли участие корейские студенты – в "Школу Иннопрактики и Русских сезонов" приглашаются талантливые ребята из разных стран для прохождения обучения у известных деятелей культуры России по различным направлениям.
"Конечно, мы понимаем, что фестиваль "Русские сезоны" в нынешних условиях будет провести достаточно сложно. Тем не менее, я надеюсь, что нам все же удастся реализовать этот проект, и предоставить возможность жителям Южной Кореи сполна насладиться российской культурой", — прокомментировал южнокорейский министр Хван Хи.
Министр отметил, что готов сделать все возможное, чтобы провести концерт ансамбля Башмета. Таким образом Хван Хи подтвердил намерение южнокорейской стороны и дальше укреплять культурные связи с Россией.
"Наши страны связывает многолетний опыт двустороннего сотрудничества. Подобный формат создаст фундамент для прочного партнерства", — заверил Хван Хи.
В завершение переговоров Любимова пригласила южнокорейского коллегу лично принять участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в Северной столице в ноябре этого года. При этом южнокорейская сторона представит яркую программу, посвященную Году культурных обменов и "Русским сезонам".
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 14:00Культура
Любимова оценила участие российского фильма в Венецианском фестивале
 
КультураЮжная КореяНовости культурыОльга ЛюбимоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36СМИ: водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
Лента новостейМолния