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https://ria.ru/20210730/rogozin-1743696760.html
Рогозин рассказал, когда определятся с планами по созданию новой станции
Рогозин рассказал, когда определятся с планами по созданию новой станции - РИА Новости, 30.07.2021
Рогозин рассказал, когда определятся с планами по созданию новой станции
Научно-технический совет "Роскосмоса" на заседании в субботу определит перспективы создания новой российской орбитальной станции, после чего должны быть... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:44
2021-07-30T20:04
сша
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Научно-технический совет "Роскосмоса" на заседании в субботу определит перспективы создания новой российской орбитальной станции, после чего должны быть составлены документы для внесения на рассмотрение проекта в правительство, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин."Завтра в 11 часов пройдет заседание НТС (научно-технической совет – ред.) во главе с Юрием Коптевым (глава совета - ред.), будем обсуждать конфигурацию новой орбитальной станции", - сказал Рогозин в эфире радио "КП".По его словам, на совещании решится вопрос об облике новой российской орбитальной станции: либо дооснащение новыми модулями российского сегмента МКС с последующим его отделением, либо создание принципиально новой высокоширотной станции. Принятое решение планируется представить на согласование и утверждение в правительство, заявлял ранее глава госкорпорации.Россия планирует с 2025 года выйти из проекта Международной космической станции и строить свою национальную орбитальную станцию. Рогозин заявлял, что идея нашла поддержку у президента России.Первый вариант создания станции предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС - их отделение вместе с пристыкованным на днях многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Эти три модуля должны составить ядро новой станции, которое в дальнейшем может продолжить наращиваться за счет добавления других отсеков.Второй вариант был предложен много лет назад, но повторно о нем заговорили с прошлого года. Речь о создании станции на высокоширотной орбите. При наклонении орбиты в 97 градусов к экватору солнечные батареи станции будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. Обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.Создание станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".Роскосмос ждет позицию США по продлению работы Международной космической станции, некоторое время после 2024 года она продолжит эксплуатироваться, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы сейчас ждем решение американцев, конгресса США", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, речь идет об определении объемов финансирования работ на МКС из бюджета США."После 2024 года, я думаю, станция продолжит свою работу определенное время и только коллективно будет приниматься решение о прекращении ее работы и о принятии решения, что будем делать дальше", - добавил Рогозин.
https://ria.ru/20210730/starliner-1743628350.html
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сша, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
19:44 30.07.2021 (обновлено: 20:04 30.07.2021)
 
Рогозин рассказал, когда определятся с планами по созданию новой станции

Глава Роскосмоса Рогозин: в субботу определимся с перспективами создания новой орбитальной станции

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Научно-технический совет "Роскосмоса" на заседании в субботу определит перспективы создания новой российской орбитальной станции, после чего должны быть составлены документы для внесения на рассмотрение проекта в правительство, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Завтра в 11 часов пройдет заседание НТС (научно-технической совет – ред.) во главе с Юрием Коптевым (глава совета - ред.), будем обсуждать конфигурацию новой орбитальной станции", - сказал Рогозин в эфире радио "КП".
По его словам, на совещании решится вопрос об облике новой российской орбитальной станции: либо дооснащение новыми модулями российского сегмента МКС с последующим его отделением, либо создание принципиально новой высокоширотной станции. Принятое решение планируется представить на согласование и утверждение в правительство, заявлял ранее глава госкорпорации.
Россия планирует с 2025 года выйти из проекта Международной космической станции и строить свою национальную орбитальную станцию. Рогозин заявлял, что идея нашла поддержку у президента России.
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Первый вариант создания станции предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС - их отделение вместе с пристыкованным на днях многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Эти три модуля должны составить ядро новой станции, которое в дальнейшем может продолжить наращиваться за счет добавления других отсеков.
Второй вариант был предложен много лет назад, но повторно о нем заговорили с прошлого года. Речь о создании станции на высокоширотной орбите. При наклонении орбиты в 97 градусов к экватору солнечные батареи станции будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. Обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.
Создание станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.
Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
Роскосмос ждет позицию США по продлению работы Международной космической станции, некоторое время после 2024 года она продолжит эксплуатироваться, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы сейчас ждем решение американцев, конгресса США", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, речь идет об определении объемов финансирования работ на МКС из бюджета США.
"После 2024 года, я думаю, станция продолжит свою работу определенное время и только коллективно будет приниматься решение о прекращении ее работы и о принятии решения, что будем делать дальше", - добавил Рогозин.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 19:31
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СШАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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