https://ria.ru/20210730/respirator-1743575848.html

В Чехии разрешили не носить респираторы людям с проблемами дыхания

В Чехии разрешили не носить респираторы людям с проблемами дыхания - РИА Новости, 30.07.2021

В Чехии разрешили не носить респираторы людям с проблемами дыхания

Минздрав Чехии разрешил в пятницу не пользоваться респираторами людям с проблемами дыхания, все остальные по-прежнему обязаны носить респираторы в закрытых... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:56

2021-07-30T10:56

2021-07-30T10:56

распространение коронавируса

в мире

чехия

коронавирус covid-19

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ПРАГА, 30 июл – РИА Новости. Минздрав Чехии разрешил в пятницу не пользоваться респираторами людям с проблемами дыхания, все остальные по-прежнему обязаны носить респираторы в закрытых помещениях и в общественном транспорте из-за коронавируса, сообщил журналистам глава минздрава Адам Войтех.Ранее Высший административный суд республики (ВАС) отменил распоряжение минздрава об обязательном ношении респираторов в помещениях и в общественном транспорте, ранее принятое в рамках мер против расширения заболеваний коронавирусом. Решение суда было принято в ответ на обращение гражданина, страдающего болезнью дыхательных путей, которому ношение респиратора создает значительные трудности. Распоряжение минздрава не содержало исключения для подобных больных."Минздрав ныне выдал новое распоряжение, предусматривающее исключение (в ношении респираторов) для больных людей. Для всех остальных сохраняется необходимость использования респираторов в закрытых помещениях и в общественном транспорте", - сказал Войтех.В настоящее время в республике больны коронавирусной инфекцией 3 058 человек, из которых 51 госпитализирован. В четверг зарегистрировано 203 новых больных. Около 90% из них не имели прививок от коронавируса.Первую прививку от COVID-19 в 10-миллионной Чехии получили 5,58 миллиона человек, обе прививки – 4,64 миллиона человек.

https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743563554.html

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в мире, чехия, коронавирус covid-19