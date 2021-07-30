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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210730/puteshestviya-1743471374.html
Туристы рассказали, как относятся к прививкам ради путешествий
Туристы рассказали, как относятся к прививкам ради путешествий - РИА Новости, 30.07.2021
Туристы рассказали, как относятся к прививкам ради путешествий
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что думают о связанных с пандемией тревел-ограничениях и вакцинации ради путешествий, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:40
2021-07-30T10:40
туризм
грузия
италия
чехия
новости - туризм
туризм
отдых в россии 2021 летом
туристы
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что думают о связанных с пандемией тревел-ограничениях и вакцинации ради путешествий, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3110 пользователей и выяснили, что 40 процентов из них готовы пройти иммунизацию, чтобы отправиться за границу, а 18 процентов согласны уколоться для беспроблемных поездок по стране.Большинство (60 процентов) путешественников стали чаще, чем в начале года, присматриваться к зарубежным направлениям. Из доступных для российских туристов стран больше всего их привлекает Турция — так ответили 19 процентов. Грецию для отдыха рассматривают 14 процентов респондентов, Кипр — 6,5, Черногорию — пять, а ОАЭ и Албанию — по 4,5 процента.Также пользователи называли Мальдивы и Египет, Мексику, Кубу, Хорватию, Грузию и Марокко.Примечательно, что 17 процентов респондентов сказали, что хотели бы отправиться в страны, которые пока недоступны для россиян в рамках турпоездок. Среди них наиболее популярными оказались Италия, Чехия и Франция.
https://ria.ru/20210729/bolgariya-1743426197.html
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
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грузия, италия, чехия, новости - туризм, туризм, отдых в россии 2021 летом, туристы, вакцинация россиян от covid-19, куда поехать
10:40 30.07.2021
 

Туристы рассказали, как относятся к прививкам ради путешествий

© Depositphotos / ViolinВоздушные шары в Каппадокии, Турция
Воздушные шары в Каппадокии, Турция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Depositphotos / Violin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что думают о связанных с пандемией тревел-ограничениях и вакцинации ради путешествий, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3110 пользователей и выяснили, что 40 процентов из них готовы пройти иммунизацию, чтобы отправиться за границу, а 18 процентов согласны уколоться для беспроблемных поездок по стране.
Большинство (60 процентов) путешественников стали чаще, чем в начале года, присматриваться к зарубежным направлениям. Из доступных для российских туристов стран больше всего их привлекает Турция — так ответили 19 процентов. Грецию для отдыха рассматривают 14 процентов респондентов, Кипр — 6,5, Черногорию — пять, а ОАЭ и Албанию — по 4,5 процента.
Также пользователи называли Мальдивы и Египет, Мексику, Кубу, Хорватию, Грузию и Марокко.
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Примечательно, что 17 процентов респондентов сказали, что хотели бы отправиться в страны, которые пока недоступны для россиян в рамках турпоездок. Среди них наиболее популярными оказались Италия, Чехия и Франция.
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