https://ria.ru/20210730/puteshestviya-1743471374.html

Туристы рассказали, как относятся к прививкам ради путешествий

Туристы рассказали, как относятся к прививкам ради путешествий - РИА Новости, 30.07.2021

Туристы рассказали, как относятся к прививкам ради путешествий

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что думают о связанных с пандемией тревел-ограничениях и вакцинации ради путешествий, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:40

2021-07-30T10:40

2021-07-30T10:40

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что думают о связанных с пандемией тревел-ограничениях и вакцинации ради путешествий, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3110 пользователей и выяснили, что 40 процентов из них готовы пройти иммунизацию, чтобы отправиться за границу, а 18 процентов согласны уколоться для беспроблемных поездок по стране.Большинство (60 процентов) путешественников стали чаще, чем в начале года, присматриваться к зарубежным направлениям. Из доступных для российских туристов стран больше всего их привлекает Турция — так ответили 19 процентов. Грецию для отдыха рассматривают 14 процентов респондентов, Кипр — 6,5, Черногорию — пять, а ОАЭ и Албанию — по 4,5 процента.Также пользователи называли Мальдивы и Египет, Мексику, Кубу, Хорватию, Грузию и Марокко.Примечательно, что 17 процентов респондентов сказали, что хотели бы отправиться в страны, которые пока недоступны для россиян в рамках турпоездок. Среди них наиболее популярными оказались Италия, Чехия и Франция.

https://ria.ru/20210729/bolgariya-1743426197.html

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

грузия

италия

чехия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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