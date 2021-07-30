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Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению - РИА Новости, 30.07.2021
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:23
2021-07-30T20:58
владимир мединский
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Комиссия необходима, чтобы обеспечить "планомерный и наступательный подход к вопросу отстаивания национальных интересов России, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории".Председателем комиссии назначили главу Российского военно-исторического общества, помощника президента Владимира Мединского.В апреле во время послания Федеральному собранию Путин удивился содержанию учебников по истории. Он отметил, что школьников знакомят с подробностями войны на "втором фронте", но не упоминают Сталинградскую битву.
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владимир мединский
20:23 30.07.2021 (обновлено: 20:58 30.07.2021)
 

Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Комиссия необходима, чтобы обеспечить "планомерный и наступательный подход к вопросу отстаивания национальных интересов России, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории".
Председателем комиссии назначили главу Российского военно-исторического общества, помощника президента Владимира Мединского.
В апреле во время послания Федеральному собранию Путин удивился содержанию учебников по истории. Он отметил, что школьников знакомят с подробностями войны на "втором фронте", но не упоминают Сталинградскую битву.
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 12:56
Песков рассказал о проверке учебников истории после послания Путина
 
Владимир Мединский
 
 
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