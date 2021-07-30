https://ria.ru/20210730/prosveschenie-1743700635.html

Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению

Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению - РИА Новости, 30.07.2021

Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению

Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T20:23

2021-07-30T20:23

2021-07-30T20:58

владимир мединский

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Комиссия необходима, чтобы обеспечить "планомерный и наступательный подход к вопросу отстаивания национальных интересов России, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории".Председателем комиссии назначили главу Российского военно-исторического общества, помощника президента Владимира Мединского.В апреле во время послания Федеральному собранию Путин удивился содержанию учебников по истории. Он отметил, что школьников знакомят с подробностями войны на "втором фронте", но не упоминают Сталинградскую битву.

https://ria.ru/20210426/peskov-1729966441.html

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2021

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владимир мединский