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В Кузбассе осудили мужчин, выкинувших с балкона больного ВИЧ собутыльника

В Кузбассе осудили мужчин, выкинувших с балкона больного ВИЧ собутыльника - РИА Новости, 30.07.2021

В Кузбассе осудили мужчин, выкинувших с балкона больного ВИЧ собутыльника

Два жителя города Мыски Кемеровской области, выбросившие с балкона восьмого этажа ВИЧ-инфицированного знакомого, в результате чего он погиб, получили 15 и 16... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:11

2021-07-30T16:11

2021-07-30T16:14

происшествия

вич

кемеровская область

мыски

кемеровский областной суд

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КЕМЕРОВО, 30 июл - РИА Новости. Два жителя города Мыски Кемеровской области, выбросившие с балкона восьмого этажа ВИЧ-инфицированного знакомого, в результате чего он погиб, получили 15 и 16 лет строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.В марте 2020 года подсудимые распивали спиртные напитки в гостях у 42-летнего приятеля. Хозяин квартиры рассказал гостям, что освободился из исправительной колонии с диагнозом ВИЧ-инфекция. После этого гости предъявили претензии, что он не сообщил об этом сразу, а выпивал с ними из одной рюмки. Хозяина избили и выбросили с балкона 8 этажа, после чего скрылись с места преступления. Потерпевший от полученных повреждений скончался.По окончании предварительного следствия обвиняемые заявили ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей. Коллегия присяжных заседателей Кемеровского областного суда вынесла подсудимым обвинительный вердикт. Государственный обвинитель предложил признать мужчин виновными в убийстве, совершенном группой лиц, и назначить наказание в зависимости от роли каждого в виде 16 и 17 лет лишения свободы."Суд огласил приговор: подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде 15 и 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также 1 год и 1 год 6 месяцев ограничения свободы. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего, с осужденных взыскано по 50 и 100 тысяч рублей", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20200415/1570084627.html

кемеровская область

мыски

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происшествия, вич, кемеровская область, мыски, кемеровский областной суд