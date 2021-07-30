18:38 30.07.2021 (обновлено: 18:53 30.07.2021)
В Карелии отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров
Глава Карелии Парфенчиков: режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров в республике, отменяется
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкГорящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Карелии из-за лесных пожаров, отменяется, поскольку все крупные пожары локализованы, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"Друзья, с сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет. Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды", - написал он на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
При этом, как уточнил Парфенчиков, в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня. "Это значит, что в лесах по-прежнему нельзя разводить костры, пользоваться мангалами. Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта. Это относится к Лоухскому, Калевальскому, Кемскому, Беломорскому и Муезерскому районам. Здесь в зависимости от пожарной обстановки лесничие могут на отдельных участках выставлять временные посты на дорогах, ведущих в леса", - пояснил он.
Как сообщали в пятницу республиканские власти, лесные пожары в Карелии, общая площадь которых составляет 13,9 тысячи гектаров, локализованы на площади 13,7 тысячи гектаров.