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В Карелии отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров
В Карелии отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров - РИА Новости, 30.07.2021
В Карелии отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров
Режим ЧС, введенный в Карелии из-за лесных пожаров, отменяется, поскольку все крупные пожары локализованы, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T18:38
2021-07-30T18:53
россия
природные пожары в россии
происшествия
республика карелия
муезерский район
артур парфенчиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Карелии из-за лесных пожаров, отменяется, поскольку все крупные пожары локализованы, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.При этом, как уточнил Парфенчиков, в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня. "Это значит, что в лесах по-прежнему нельзя разводить костры, пользоваться мангалами. Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта. Это относится к Лоухскому, Калевальскому, Кемскому, Беломорскому и Муезерскому районам. Здесь в зависимости от пожарной обстановки лесничие могут на отдельных участках выставлять временные посты на дорогах, ведущих в леса", - пояснил он.Как сообщали в пятницу республиканские власти, лесные пожары в Карелии, общая площадь которых составляет 13,9 тысячи гектаров, локализованы на площади 13,7 тысячи гектаров.
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россия
республика карелия
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россия, природные пожары в россии, происшествия, республика карелия, муезерский район, артур парфенчиков
18:38 30.07.2021 (обновлено: 18:53 30.07.2021)
 
В Карелии отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров

Глава Карелии Парфенчиков: режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров в республике, отменяется

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкГорящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии
Горящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Карелии из-за лесных пожаров, отменяется, поскольку все крупные пожары локализованы, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Друзья, с сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет. Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды", - написал он на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

При этом, как уточнил Парфенчиков, в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня. "Это значит, что в лесах по-прежнему нельзя разводить костры, пользоваться мангалами. Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта. Это относится к Лоухскому, Калевальскому, Кемскому, Беломорскому и Муезерскому районам. Здесь в зависимости от пожарной обстановки лесничие могут на отдельных участках выставлять временные посты на дорогах, ведущих в леса", - пояснил он.
Как сообщали в пятницу республиканские власти, лесные пожары в Карелии, общая площадь которых составляет 13,9 тысячи гектаров, локализованы на площади 13,7 тысячи гектаров.
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РоссияПриродные пожары в РоссииПроисшествияРеспублика КарелияМуезерский районАртур Парфенчиков
 
 
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