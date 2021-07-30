https://ria.ru/20210730/pozhary-1743686410.html

В Карелии отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров

В Карелии отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров - РИА Новости, 30.07.2021

В Карелии отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров

Режим ЧС, введенный в Карелии из-за лесных пожаров, отменяется, поскольку все крупные пожары локализованы, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T18:38

2021-07-30T18:38

2021-07-30T18:53

россия

природные пожары в россии

происшествия

республика карелия

муезерский район

артур парфенчиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Карелии из-за лесных пожаров, отменяется, поскольку все крупные пожары локализованы, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.При этом, как уточнил Парфенчиков, в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня. "Это значит, что в лесах по-прежнему нельзя разводить костры, пользоваться мангалами. Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта. Это относится к Лоухскому, Калевальскому, Кемскому, Беломорскому и Муезерскому районам. Здесь в зависимости от пожарной обстановки лесничие могут на отдельных участках выставлять временные посты на дорогах, ведущих в леса", - пояснил он.Как сообщали в пятницу республиканские власти, лесные пожары в Карелии, общая площадь которых составляет 13,9 тысячи гектаров, локализованы на площади 13,7 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20210730/pozhar-1743504217.html

россия

республика карелия

муезерский район

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россия, природные пожары в россии, происшествия, республика карелия, муезерский район, артур парфенчиков