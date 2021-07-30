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Опубликовано видео с места взрыва на химкомбинате в Ростовской области
Опубликовано видео с места взрыва на химкомбинате в Ростовской области - РИА Новости, 30.07.2021
Опубликовано видео с места взрыва на химкомбинате в Ростовской области
Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором запечатлены последствия взрыва на химическом предприятии "Комбинат Каменский" в городе Каменск-Шахтинский... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:07
2021-07-30T16:41
происшествия
ростовская область
каменск-шахтинский
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором запечатлены последствия взрыва на химическом предприятии "Комбинат Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.На кадрах показано, как в небо поднимаются столбы дыма.В результате ЧП, которое произошло накануне вечером, пострадали семь человек, их госпитализировали с ожогами. Возгорание не привело к вредным выбросам в атмосферу, его быстро ликвидировали. Минпромторг начал проверку."Каменский" — одно из крупнейших химических предприятий на юге России. По данным с официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
16:07 30.07.2021 (обновлено: 16:41 30.07.2021)
 
Опубликовано видео с места взрыва на химкомбинате в Ростовской области

В Сети появилось видео взрыва на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором запечатлены последствия взрыва на химическом предприятии "Комбинат Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
На кадрах показано, как в небо поднимаются столбы дыма.
В результате ЧП, которое произошло накануне вечером, пострадали семь человек, их госпитализировали с ожогами. Возгорание не привело к вредным выбросам в атмосферу, его быстро ликвидировали. Минпромторг начал проверку.
"Каменский" — одно из крупнейших химических предприятий на юге России. По данным с официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.
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