https://ria.ru/20210730/pozhar-1743648958.html
Опубликовано видео с места взрыва на химкомбинате в Ростовской области
Опубликовано видео с места взрыва на химкомбинате в Ростовской области - РИА Новости, 30.07.2021
Опубликовано видео с места взрыва на химкомбинате в Ростовской области
Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором запечатлены последствия взрыва на химическом предприятии "Комбинат Каменский" в городе Каменск-Шахтинский... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:07
2021-07-30T16:07
2021-07-30T16:41
происшествия
ростовская область
каменск-шахтинский
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e7143d31a12b85589d0daff74d7464a.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором запечатлены последствия взрыва на химическом предприятии "Комбинат Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.На кадрах показано, как в небо поднимаются столбы дыма.В результате ЧП, которое произошло накануне вечером, пострадали семь человек, их госпитализировали с ожогами. Возгорание не привело к вредным выбросам в атмосферу, его быстро ликвидировали. Минпромторг начал проверку."Каменский" — одно из крупнейших химических предприятий на юге России. По данным с официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.
https://ria.ru/20210729/pozhary-1743467944.html
ростовская область
каменск-шахтинский
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8788726bebc4f39cb0a81f43ce22686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
16:07 30.07.2021 (обновлено: 16:41 30.07.2021)
Опубликовано видео с места взрыва на химкомбинате в Ростовской области
В Сети появилось видео взрыва на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области