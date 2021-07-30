https://ria.ru/20210730/pozhar-1743648958.html

Опубликовано видео с места взрыва на химкомбинате в Ростовской области

Опубликовано видео с места взрыва на химкомбинате в Ростовской области - РИА Новости, 30.07.2021

Опубликовано видео с места взрыва на химкомбинате в Ростовской области

Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором запечатлены последствия взрыва на химическом предприятии "Комбинат Каменский" в городе Каменск-Шахтинский... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:07

2021-07-30T16:07

2021-07-30T16:41

происшествия

ростовская область

каменск-шахтинский

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором запечатлены последствия взрыва на химическом предприятии "Комбинат Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.На кадрах показано, как в небо поднимаются столбы дыма.В результате ЧП, которое произошло накануне вечером, пострадали семь человек, их госпитализировали с ожогами. Возгорание не привело к вредным выбросам в атмосферу, его быстро ликвидировали. Минпромторг начал проверку."Каменский" — одно из крупнейших химических предприятий на юге России. По данным с официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.

https://ria.ru/20210729/pozhary-1743467944.html

ростовская область

каменск-шахтинский

россия

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2021

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происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия