https://ria.ru/20210730/pozhar-1743587329.html

В Турции прокомментировали сообщения о лесном пожаре в районе Стамбула

В Турции прокомментировали сообщения о лесном пожаре в районе Стамбула - РИА Новости, 30.07.2021

В Турции прокомментировали сообщения о лесном пожаре в районе Стамбула

В районе Стамбула лесных пожаров нет, информация об их возникновении не является достоверной, заявил РИА Новости представитель управления пожарной охраны... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:45

2021-07-30T11:45

2021-07-30T12:06

в мире

стамбул

стамбул (провинция)

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. В районе Стамбула лесных пожаров нет, информация об их возникновении не является достоверной, заявил РИА Новости представитель управления пожарной охраны Стамбула в пятницу.Ранее турецкие СМИ сообщили, что в лесной зоне стамбульского района Башакшехир произошел лесной пожар."Информация о лесных пожарах в провинции Стамбул не соответствует действительности. Конечно, в городе случаются пожары, например, этой ночью в Башакшехире загорелся деревянный 3-этажный ресторан, находящийся в парковой зоне, но это не большой лесной пожар", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что из Стамбула были направлены пожарные команды в провинции Мугла и Анталья, где лесные пожары продолжаются.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/turtsiya-1743583942.html

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стамбул (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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