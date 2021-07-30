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В Турции прокомментировали сообщения о лесном пожаре в районе Стамбула
В Турции прокомментировали сообщения о лесном пожаре в районе Стамбула - РИА Новости, 30.07.2021
В Турции прокомментировали сообщения о лесном пожаре в районе Стамбула
В районе Стамбула лесных пожаров нет, информация об их возникновении не является достоверной, заявил РИА Новости представитель управления пожарной охраны... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:45
2021-07-30T12:06
в мире
стамбул
стамбул (провинция)
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. В районе Стамбула лесных пожаров нет, информация об их возникновении не является достоверной, заявил РИА Новости представитель управления пожарной охраны Стамбула в пятницу.Ранее турецкие СМИ сообщили, что в лесной зоне стамбульского района Башакшехир произошел лесной пожар."Информация о лесных пожарах в провинции Стамбул не соответствует действительности. Конечно, в городе случаются пожары, например, этой ночью в Башакшехире загорелся деревянный 3-этажный ресторан, находящийся в парковой зоне, но это не большой лесной пожар", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что из Стамбула были направлены пожарные команды в провинции Мугла и Анталья, где лесные пожары продолжаются.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/turtsiya-1743583942.html
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в мире, стамбул, стамбул (провинция), лесные пожары в турции
11:45 30.07.2021 (обновлено: 12:06 30.07.2021)
 
В Турции прокомментировали сообщения о лесном пожаре в районе Стамбула

Представитель управления пожарной охраны опроверг сообщения о возникновении пожара в районе Стамбула

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. В районе Стамбула лесных пожаров нет, информация об их возникновении не является достоверной, заявил РИА Новости представитель управления пожарной охраны Стамбула в пятницу.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в лесной зоне стамбульского района Башакшехир произошел лесной пожар.
"Информация о лесных пожарах в провинции Стамбул не соответствует действительности. Конечно, в городе случаются пожары, например, этой ночью в Башакшехире загорелся деревянный 3-этажный ресторан, находящийся в парковой зоне, но это не большой лесной пожар", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что из Стамбула были направлены пожарные команды в провинции Мугла и Анталья, где лесные пожары продолжаются.
Последствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 11:32В мире
В Турции рассказали о ситуации с лесными пожарами
Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.
Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
 
В миреСтамбулСтамбул (провинция)Лесные пожары в Турции
 
 
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