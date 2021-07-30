https://ria.ru/20210730/pozhar-1743539523.html

В Москве полностью потушили крупный пожар на складе

В Москве полностью потушили крупный пожар на складе - РИА Новости, 30.07.2021

В Москве полностью потушили крупный пожар на складе

Крупный пожар на складе на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в столичном МЧС. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T05:17

2021-07-30T05:17

2021-07-30T05:18

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Крупный пожар на складе на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в столичном МЧС.Ранее сообщалось, что склад загорелся на улице Перерва, пожар был локализован на площади 2000 квадратных метров, пострадавших нет."В 04.52 пожар ликвидирован, площадь пожара составила 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210722/pozhar-1742305310.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия