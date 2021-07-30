https://ria.ru/20210730/pozhar-1743539523.html
В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
В Москве полностью потушили крупный пожар на складе - РИА Новости, 30.07.2021
В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
Крупный пожар на складе на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в столичном МЧС. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T05:17
2021-07-30T05:17
2021-07-30T05:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Крупный пожар на складе на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в столичном МЧС.Ранее сообщалось, что склад загорелся на улице Перерва, пожар был локализован на площади 2000 квадратных метров, пострадавших нет."В 04.52 пожар ликвидирован, площадь пожара составила 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
05:17 30.07.2021 (обновлено: 05:18 30.07.2021)
В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
На юго-востоке Москвы полностью потушили крупный пожар на складе