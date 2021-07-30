https://ria.ru/20210730/pozhar-1743504217.html

Вода по цене шампанского. Почему в России горят леса

“Уже жить не хочется”: как россияне спасаются от пожаров

Вода по цене шампанского. Почему в России горят леса

Второй месяц в России бушуют лесные пожары. В Якутии пламя охватило более полумиллиона гектаров. Полыхают леса в Красноярском крае, Карелии, на Чукотке. Огонь... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-30T08:00

2021-07-30T08:00

2021-07-31T03:16

общество

республика карелия

иркутская область

greenpeace

в россии

якутия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская, Святослав Петров. Второй месяц в России бушуют лесные пожары. В Якутии пламя охватило более полумиллиона гектаров. Полыхают леса в Красноярском крае, Карелии, на Чукотке. Огонь подходит к населенным пунктам — жители вместе с Авиалесохраной и волонтерами буквально отбивают поселки. Почему спасти деревни удается не всегда — выясняло РИА Новости.Огонь на могилах"Люди, все поднимайтесь на тушение пожара. Огонь идет в сторону кладбища. Не сидите по домам, горит развилка на поселок"."Срочно нужна помощь волонтеров. Огонь в двух километрах. Просим всех, кто может, явиться к зданию школы с лопатами".Эти тревожные сообщения жители карельского поселка с труднопроизносимым названием Найстенъярви писали в чатах и соцсетях из огненного кольца. Пять дней местные и волонтеры собственными силами останавливали надвигающееся пламя. Технику прислали, только когда в Найстенъярви приехал губернатор региона Артур Парфенчиков.Пожар начался с небольшого очага за железной дорогой. Местные уверяют, что уже тогда обзванивали лесхозы и пожарные части. Безрезультатно. "Просили вертолет, но в аэропорту сказали: "Платите 170 тысяч в час — прилетим", — вспоминает одна из жительниц села.На въезде в поселок — кладбище. Когда огонь добрался до него, бабушки из ведер, из которых еще вчера поливали огурцы, тушили могилы. Теперь кресты стоят с оплавленными табличками. За оградами — ни одного живого цветка.На пожаре в Найстенъярви он дежурил почти с первого дня. Тушил вечером и ночью. Потом ехал поспать — максимум на пять часов — и снова на смену.Иван — машинист на железной дороге. Там он взял самоспасатель и противопожарный ранец. Местным же иногда приходилось затаптывать пламя ногами."Помню, поехали мониторить полосу вдоль ЛЭП, — рассказывает Мурсалимов. — На одном участке пожар уже к опорам подобрался. Рядом стоят два мужика с пятилитровыми канистрами. Вода у них закончилась, и они подошвами сбивают огонь. В итоге полтора часа мы там пробыли, сдержали пламя до прихода вертолета".Воду к кромке леса подвозили в бочках, которые раньше использовали для полива огорода. Кто-то бегал с ведрами, другие — с лопатами.Огонь повредил несколько нежилых строений в поселке. Людей эвакуировали в соседнюю школу. Ночь провели на спортивных матах вместе с кроликами и курами, которых забрали из дома.Восемнадцатого июня, после того как в Найстенъярви прислали вертолет и два специальных поезда, огонь остановили. Впрочем, на потушенных участках иногда прорываются языки пламени, утверждают жители. А недавно снова спасали кладбище."Спасает только мокрая тряпка"По информации на 29 июля в Карелии — 26 лесных пожаров на площади чуть больше 15 тысяч гектаров. Около половины локализовали. Правда, несмотря на все усилия по тушению, площадь затронутых огнем земель увеличивается. В Министерстве природных ресурсов это связывают с применением технологии встречного отжига.В Пряжинском районе огонь едва не пришел в деревню Руга — остановили за 200 метров.На пожаре Черная уже четырнадцатый день. Первую неделю от угарного газа так тошнило, что не могла есть."Голова кружилась, глаза будто песком засыпаны", — рассказывает она. — Респираторы не помогают. Спасает только мокрая тряпка: ею накрываешься и бежишь в тот квадрат, куда тебе надо. Есть всего две минуты — потом тряпка высыхает, и снова начинаешь задыхаться".Вита отмечает, что волонтеры тоже все разные: кто-то относится к делу серьезно и ответственно, а кто-то спустя рукава."По поселку бегали опаленные поросята"Девятого июля Алексей Янгельский с женой погрузили в прицеп старой машины телевизор, велосипед — все, что в спешке смогли унести. Помчались по трассе в город. Над лесом уже поднималось красное облако, из чащи в сторону поселка летели обгоревшие иголки, шишки.Больше недели до этого два села Челябинской области — Джабык и Запасное — были в осаде огня. Горел реликтовый бор — памятник природы. Лесники на тракторах вспахивали колеи. Жители заливали небольшие очаги из ведер. Тушила лес и местная пожарная команда."Но что тут сделаешь, когда у них всего пять человек и цистерна на половину "куба", — разводит руками Алексей. В итоге огонь прорвался к людям. Задействовали 20 автоцистерн и пожарный поезд, но все же выгорело 78 домов. Один человек скончался от ожогов.Алексей вспоминает, что едва успел отвезти жену на безопасное расстояние и вернуться обратно, как их дом уже полыхал. Распространению огня способствовал сильный ветер. От его жилья остались две стены и забор. Выгорели и дома соседей."Рядом жила семья пенсионеров. Когда объявили эвакуацию, дедушка не захотел уезжать. Начал тушить. Позже его тело нашли в подполе", — говорит Алексей.На эвакуацию у людей были минуты. Многие успели только взять документы и выпустить скотину."Еще долго по поселку бегали опаленные поросята, — продолжает Янгельский. — У нас собака, немецкая овчарка, весь пожар на огороде просидела. Выжила только потому, что вырыла яму. Правда, потом еще неделю теряла сознание — мы ее молоком отпаивали".Сейчас семья Алексея вынуждена снимать жилье.Янгельский уверен, что поселок можно было отбить: "Я сам подходил к пожарным, просил тушить наши дома. Но они развернулись и поехали в другую сторону. Вроде бы им приказали эвакуировать людей, а не спасать деревню".Отряд из InstagramВторой месяц подряд задыхается и Якутия — леса горят на площади более 570 тысяч гектаров. В столице региона, чтобы хоть как-то защититься от дыма, люди вешают на окна мокрые полотенца и стараются не выходить на улицу.Противопожарное "ополчение" начали собирать еще месяц назад. Местный общественник Айыл Дьулурх через Instagram обратился к горожанам с предложением присоединиться к нему в борьбе с огнем. Репост за репостом — и почти сразу организовали отряд добровольцев.Первая горячая точка — село Магарас в Горном улусе. Местные власти выдали волонтерам пять противопожарных ранцев. Предстояло рыть и укреплять траншеи, чтобы прекратить распространение "низового" пожара — когда горит нижний ярус леса. Но все пошло не по плану.Сперва сломался трактор лесничих. Починить его помог мастер из Перми. Константин приехал в Якутск навестить тещу, но, услышав про пожары, отправился на помощь.Однако проблемы не закончились — пожар перекинулся на кроны деревьев. Бороться с этим при помощи плугов и лопат бесполезно. Пришлось отступить.Живут волонтеры в палаточном лагере — разбивают его ближе к воде. К постоянному дыму и запаху гари привыкли. Шутят, что из-за пожара в лесу совсем нет комаров.Неделю назад отряд вернулся из первого рейда, но сейчас добровольцы вновь собираются в лес. По их словам, несмотря на поддержку жителей и властей, техники и людей пока не хватает."Час работы — 700 тысяч"Руководитель противопожарного отдела Гринпис России Григорий Куксин уверен: из-за недостатка людей и техники некоторые природные пожары в России сознательно не тушат."Сорок восемь процентов лесов — так называемые зоны контроля, — поясняет он. — За пожарами там следят с помощью космомониторинга. Но не предпринимают действий по локализации".К таким зонам относится значительная часть Якутии. Регион, по словам Куксина, — один из самых недофинансированных в сфере борьбы с огнем. Как объясняет эколог, средства из федерального бюджета на содержание лесопожарных служб выделяют, но исходя из плотности населения."А она там достаточно низкая. В итоге если в густонаселенных районах получается больше 180 рублей за гектар, то в Якутии — шесть. Как на такие деньги тушить пожары с учетом того, что технику в большинстве случаев нужно доставлять авиацией, — не очень понятно".Эффективнее всего бороться с возгораниями на ранних стадиях, но для этого необходимы колоссальные средства на авиапатрулирование."В самых пожароопасных районах самолеты с парашютистами по несколько раз должны вылетать. Увидели небольшой дымок, высадили группу, потушили".А вот сброс воды с воздуха, по словам эколога, — почти всегда деньги на ветер. Такие вылеты выглядят эффектно, но толку от них мало.Эксперты отмечают: если лесной пожар уже разгорелся, контролировать его очень сложно. По их оценке, вздохнуть свободно Якутия, Иркутская область и Карелия смогут только к концу лета. В лучшем случае.

https://ria.ru/20210723/pozhary-1742480177.html

https://ria.ru/20210723/chs-1742555856.html

https://ria.ru/20210728/pozhary-1743235959.html

https://ria.ru/20210727/pozhary-1743040586.html

https://ria.ru/20210727/pozhary-1743037015.html

республика карелия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика карелия, иркутская область, greenpeace, в россии, якутия