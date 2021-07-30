В Киеве задержали двух участников потасовки во время акции ЛГБТ
Полиция Украины задержала двух участников потасовки во время акции ЛГБТ в Киеве
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали двух участников потасовки во время акции представителей ЛГБТ-сообщества, которая проходит у офиса президента Украины в пятницу, сообщила пресс-служба полиции Киева.
Представители ЛГБТ-сообщества проводят в пятницу возле офиса президента Украины акцию формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств. Одно из требований акции - принятие на Украине закона об усилении ответственности за дискриминацию уязвимых групп людей на почве нетерпимости.
"Сегодня во время проведения митинга у офиса президента Украины двое участников устроили словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали. Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления личных данных доставили их в Печерское управление полиции", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Нарушителями оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 годов рождения, на которых были составлены протоколы за "мелкое хулиганство".
Позднее в полиции сообщили, что в ходе митинга произошла повторная потасовка, есть новые задержанные, которых также везут в райотдел, при этом точное их количество пока неизвестно.
Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.