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В Киеве задержали двух участников потасовки во время акции ЛГБТ

В Киеве задержали двух участников потасовки во время акции ЛГБТ - РИА Новости, 30.07.2021

В Киеве задержали двух участников потасовки во время акции ЛГБТ

Украинские правоохранители задержали двух участников потасовки во время акции представителей ЛГБТ-сообщества, которая проходит у офиса президента Украины в... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:37

2021-07-30T17:37

2021-07-30T17:37

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КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали двух участников потасовки во время акции представителей ЛГБТ-сообщества, которая проходит у офиса президента Украины в пятницу, сообщила пресс-служба полиции Киева.Представители ЛГБТ-сообщества проводят в пятницу возле офиса президента Украины акцию формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств. Одно из требований акции - принятие на Украине закона об усилении ответственности за дискриминацию уязвимых групп людей на почве нетерпимости.Нарушителями оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 годов рождения, на которых были составлены протоколы за "мелкое хулиганство".Позднее в полиции сообщили, что в ходе митинга произошла повторная потасовка, есть новые задержанные, которых также везут в райотдел, при этом точное их количество пока неизвестно.Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.

https://ria.ru/20210719/lgbt-1741850655.html

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Полиция оттеснила противников акции ЛГБТ у офиса президента в Киеве Полиция оттеснила противников акции ЛГБТ у офиса президента в Киеве 2021-07-30T17:37 true PT0M39S

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