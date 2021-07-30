Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/potasovka-1743672414.html
В Киеве задержали двух участников потасовки во время акции ЛГБТ
В Киеве задержали двух участников потасовки во время акции ЛГБТ - РИА Новости, 30.07.2021
В Киеве задержали двух участников потасовки во время акции ЛГБТ
Украинские правоохранители задержали двух участников потасовки во время акции представителей ЛГБТ-сообщества, которая проходит у офиса президента Украины в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:37
2021-07-30T17:37
в мире
украина
киев
житомирская область
лгбт-сообщество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743670996_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3445fb2d038df1830cded950adb2ff2b.jpg
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали двух участников потасовки во время акции представителей ЛГБТ-сообщества, которая проходит у офиса президента Украины в пятницу, сообщила пресс-служба полиции Киева.Представители ЛГБТ-сообщества проводят в пятницу возле офиса президента Украины акцию формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств. Одно из требований акции - принятие на Украине закона об усилении ответственности за дискриминацию уязвимых групп людей на почве нетерпимости.Нарушителями оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 годов рождения, на которых были составлены протоколы за "мелкое хулиганство".Позднее в полиции сообщили, что в ходе митинга произошла повторная потасовка, есть новые задержанные, которых также везут в райотдел, при этом точное их количество пока неизвестно.Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.
https://ria.ru/20210719/lgbt-1741850655.html
украина
киев
житомирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полиция оттеснила противников акции ЛГБТ у офиса президента в Киеве
Полиция оттеснила противников акции ЛГБТ у офиса президента в Киеве
2021-07-30T17:37
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743670996_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c16cd238ad6e7b4abd169175ecac33e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, житомирская область, лгбт-сообщество
17:37 30.07.2021
 
В Киеве задержали двух участников потасовки во время акции ЛГБТ

Полиция Украины задержала двух участников потасовки во время акции ЛГБТ в Киеве

Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали двух участников потасовки во время акции представителей ЛГБТ-сообщества, которая проходит у офиса президента Украины в пятницу, сообщила пресс-служба полиции Киева.
Представители ЛГБТ-сообщества проводят в пятницу возле офиса президента Украины акцию формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств. Одно из требований акции - принятие на Украине закона об усилении ответственности за дискриминацию уязвимых групп людей на почве нетерпимости.
"Сегодня во время проведения митинга у офиса президента Украины двое участников устроили словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали. Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления личных данных доставили их в Печерское управление полиции", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Нарушителями оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 годов рождения, на которых были составлены протоколы за "мелкое хулиганство".
Позднее в полиции сообщили, что в ходе митинга произошла повторная потасовка, есть новые задержанные, которых также везут в райотдел, при этом точное их количество пока неизвестно.
Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.
Акция против проведения ЛГБТ-парада в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 13:43
В Батуми противники ЛГБТ устроили акцию протеста для главы Евросовета
 
В миреУкраинаКиевЖитомирская областьЛГБТ-сообщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния