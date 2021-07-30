https://ria.ru/20210730/popova-1743602541.html

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 30.07.2021

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемиологическая обстановка в России остаётся достаточно напряженной, но есть регионы, где ситуация стабилизировалась, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:42

2021-07-30T12:42

2021-07-30T12:56

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в России остаётся достаточно напряженной, но есть регионы, где ситуация стабилизировалась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В самом деле, эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной, есть субъекты, где ситуация стабилизировалась", - сказала Попова журналистам.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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