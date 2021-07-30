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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 30.07.2021
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Эпидемиологическая обстановка в России остаётся достаточно напряженной, но есть регионы, где ситуация стабилизировалась, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:42
2021-07-30T12:42
2021-07-30T12:56
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коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в России остаётся достаточно напряженной, но есть регионы, где ситуация стабилизировалась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В самом деле, эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной, есть субъекты, где ситуация стабилизировалась", - сказала Попова журналистам.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
12:42 30.07.2021 (обновлено: 12:56 30.07.2021)
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Попова: эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной